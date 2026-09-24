तुर्की को 5.4 तीव्रता के भूकंप ने हिलाया, कोई हताहत नहीं
दुनिया
गुरुवार सुबह दक्षिण-पूर्वी तुर्की के सैनलूरफा के आसपास 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरा इलाका हिल गया। राहत की बात यह है कि कई लोगों ने इसके झटके महसूस तो किए, लेकिन तत्काल किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है।
सैनलूरफा के गवर्नर ने निवासियों को दिया आश्वासन
सैनलूरफा के गवर्नर हसन सिल्ड ने निवासियों को आश्वासन दिया कि भूकंप के झटके भले ही जोरदार थे, लेकिन शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने या बड़ी तबाही की कोई खबर सामने नहीं आई है।
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ जगहों पर इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की आशंका है। तुर्की कई फॉल्ट लाइन्स पर स्थित है और पिछले साल फरवरी में आए भीषण भूकंप की यादें अभी ताज़ा हैं, इसलिए अधिकारी एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरत रहे हैं।