तुर्की को 5.4 तीव्रता के भूकंप ने हिलाया, कोई हताहत नहीं

सैनलूरफा के गवर्नर हसन सिल्ड ने निवासियों को आश्वासन दिया कि भूकंप के झटके भले ही जोरदार थे, लेकिन शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने या बड़ी तबाही की कोई खबर सामने नहीं आई है।

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ जगहों पर इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की आशंका है। तुर्की कई फॉल्ट लाइन्स पर स्थित है और पिछले साल फरवरी में आए भीषण भूकंप की यादें अभी ताज़ा हैं, इसलिए अधिकारी एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरत रहे हैं।