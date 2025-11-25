जापान के क्यूहसू क्षेत्र में आया 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप, लोगों में फैली दहशत
क्या है खबर?
जापान के क्यूहसू क्षेत्र में मंगलवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के मुताबिक, यह झटका 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि जापान में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है।
भूकंप
जापान में क्यों आते हैं इतने भूकंप?
जापान पैसिफिक 'रिंग ऑफ फायर' के पश्चिमी किनारे पर है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में से एक बनाता है। यहां हर साल लगभग 1,500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे होते हैं। हालांकि, कई भूकंपों में नुकसान भी होता है। साल 2011 में यहां 9.0 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे का भूकंप आया था, जिससे सुनामी आई लगभग 18,500 लोग मारे गए या लापता हो गए थे।
प्रभाव
2011 के भूकंप का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पर पड़ा था असर
2011 के भूकंप के कारण फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 रिएक्टर पिघल गए थे। इस घटना को जापान में युद्ध के बाद की सबसे भीषण आपदा और चेरनोबिल के बाद दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना माना जाता है। 10 साल से भी ज्यादा समय बाद लोग अभी भी निषिद्ध क्षेत्र से विस्थापित हैं। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख खतरों को पहचानने में अधिकारियों की विफलता के विरोध में इस महीने भी नियमित रूप से प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।