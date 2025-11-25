जापान में लगे भूकंप के तेज झटके

जापान के क्यूहसू क्षेत्र में आया 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप, लोगों में फैली दहशत

लेखन भारत शर्मा 03:22 pm Nov 25, 202503:22 pm

क्या है खबर?

जापान के क्यूहसू क्षेत्र में मंगलवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के मुताबिक, यह झटका 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि जापान में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है।