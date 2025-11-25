महिलाओं के लिए खुद का घर सबसे असुरक्षित, हर 10 मिनट में एक हत्या- UN रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध निरोधक कार्यालय (UNODC) और UN वीमेन की एक साझा रिपार्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 में 50,000 लड़कियों और महिलाओं को उन्हीं के अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा मारा गया है। रिपोर्ट ने महिलाओं को उन्हीं के घर में सबसे असुरक्षित बताया है। हर 10 मिनट में एक लड़की की हत्या दिखाता है कि वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बावजूद विशेष परिवर्तन नहीं है।

रिपोर्ट एक साल में 83,000 हत्याएं महिलाओं की हत्या 2025 शीर्षक रिपोर्ट को महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन के अन्तरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गाय है कि वर्ष 2024 में 83,000 लड़कियों और महिलाओं की इरादतन हत्या कर दी गई, जिनमें से 50,000 यानि 60 प्रतिशत हत्याएं अंतरंग साथी या परिवार के किसी सदस्य के हाथों की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन औसतन 137 लड़कियों और महिलाओं की हत्या की जा रही है।

हत्या घर सबसे असुरक्षित? रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी हत्याएं सबसे अधिक अफ्रीका में हो रही है, जिसमें हर एक लाख में 3 लड़की या महिला शामिल है। सबसे कम हत्याएं यूरोप में हैं। वर्ष 2023 में, अफ्रीका में अंतरंग साथी और परिवार से जुड़ी महिलाओं की हत्या की दर सबसे अधिक थी। उसके बाद अमेरिका और ओशिनिया का स्थान रहा। यूरोप-अमेरिका में, घरेलू मामलों में 64 और 58 प्रतिशत महिलाएं अंतरंग साथियों का शिकार बनीं, जबकि अन्य जगह परिवार के सदस्य मुख्य अपराधी थे।