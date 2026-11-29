भूकंप के चलते लॉस एंजेलिस हवाई अड्डे पर हुआ नुकसान

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 5.0 तीव्रता का भूकंप; विमानों की लैंडिंग रद्द, दुकानों में सामान गिरा

लेखन आबिद खान 09:14 am Nov 29, 202609:14 am

क्या है खबर?

शनिवार शाम को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 5.0 तीव्रता का भूंकप आया, जिसके झटके लॉस एंजेलिस समेत आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप के चलते लॉस एंजेलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने जा रहे कई विमानों को वापस भेजा गया। वहीं, हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल की छत से टाइलें नीचे गिर गई। कई दुकानों में अलमारी में रखा सामान भी गिर गया। अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है।