4.25 लाख संभावित मौतें, 59 लाख विस्थापित; आंकड़ों में रूस-यूक्रेन युद्ध की भयावहता

रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को आज 4 साल हो गए हैं। ये दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप का अब तक का सबसे घातक युद्ध है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में लगभग 15,000 आम लोगों की जान गई है। बखमुत, तोरेत्स्क और वोवचांस्क जैसे कई यूक्रेनी शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। आइए युद्ध से जुड़े आंकड़े जानते हैं।

नुकसान यूक्रेन का 5वां हिस्सा बारूदी सुरंगों की चपेट में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, 2022 से अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर 2,800 से ज्यादा हमले हुए हैं, जबकि ऊर्जा ढांचों पर रूसी हमलों के कारण लाखों लोगों को ऊर्जा-बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि यूक्रेन में पुनर्निर्माण की कुल लागत अगले दशक में लगभग 53 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के मुताबिक, यूक्रेन का लगभग 5वां हिस्सा बारूदी सुरंगों या बिना फटे बमों की चपेट में है।

मौतें क्या है मौतों का आंकड़ा? UN का कहना है कि यूक्रेन में 15,000 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इस महीने कहा था कि उनके 55,000 सैनिक मारे गए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) का अनुमान है कि अब तक 3.25 लाख रूसी सैनिक मारे गए होंगे, जबकि हताहत यूक्रेनी सैनिकों की संख्या एक लाख से 1.40 लाख के बीच है। हालांकि, ये केवल अनुमान है।

कब्जा 19 प्रतिशत यूक्रेन पर रूस का कब्जा युद्ध अध्ययन संस्थान (ISW) के आंकड़ों के अनुसार, रूस ने यूक्रेन के लगभग 19.5 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। युद्ध शुरू होने से पहले ये आंकड़ा करीब 7 प्रतिशत था। तब रूस केवल क्रीमिया प्रायद्वीप और पूर्वी डोनबास के कुछ हिस्से पर काबिज था। यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमले के बाद पूर्वी जोपोरिजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क इलाकों में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस से वापस छीन लिया है।

अर्थव्यवस्था युद्ध का अर्थव्यवस्था पर असर युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है। रूस अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 9 प्रतिशत युद्ध पर खर्च कर रहा है। इससे उसकी विकास दर धीमी हो गई है। पिछले साल रूस की GDP ने केवल एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते तेल और गैस से होने वाली आय 5 साल के निचले स्तर पर गिर गई है। यूक्रेनी अर्थव्यवस्था भी लगभग एक तिहाई सिकुड़ गई है।

अपहरण 59 लाख यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़ा यूक्रेन ने युद्ध के पहले की तुलना में अपनी आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा खो दिया है। यूक्रेनी सरकार ने 2023 में अनुमान लगाया था कि लगभग 50 लाख लोग रूसी कब्जे वाले इलाकों में रह रहे हैं। वहीं, UN का कहना है कि 59 लाख अन्य यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। इनमें से 54 लाख यूरोप गए हैं। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन का अनुमान है कि 19,000 से अधिक बच्चों का अपहरण किया गया है।