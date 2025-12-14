अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में गोलीबारी, 2 की मौत और 8 गंभीर रूप से घायल

घटना

परीक्षा के समय हुई गोलीबारी

बताया जा रहा है कि घटना स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे के आसपास बारस एंड होली इमारत में हुई, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स विभाग का हिस्सा है। यहां इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षा चल रही थी। विश्वविद्यालय ने शाम 4:22 बजे एक 'सक्रिय शूटर' की चेतावनी जारी कर छात्रों को दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट करने और छिपने का निर्देश दिया। बताया गया है कि हमलावर काले कपड़ों में था और पैदल ही मौके से भाग गया।