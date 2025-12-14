अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में गोलीबारी, 2 की मौत और 8 गंभीर रूप से घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में भीषण गोलीबारी हुई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना पर दुख जताया है।
घटना
परीक्षा के समय हुई गोलीबारी
बताया जा रहा है कि घटना स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे के आसपास बारस एंड होली इमारत में हुई, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स विभाग का हिस्सा है। यहां इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षा चल रही थी। विश्वविद्यालय ने शाम 4:22 बजे एक 'सक्रिय शूटर' की चेतावनी जारी कर छात्रों को दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट करने और छिपने का निर्देश दिया। बताया गया है कि हमलावर काले कपड़ों में था और पैदल ही मौके से भाग गया।
बयान
ट्रंप ने कहा- FBI मौके पर
राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पुष्टि की कि उन्हें हमले के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा, 'FBI घटनास्थल पर है और संदिग्ध की तलाश जारी है। पीड़ितों और पीड़ितों के परिवारों को ईश्वर आशीर्वाद दे!' हमले को 'भयानक' बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम अभी बस पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।' पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।