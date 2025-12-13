पाकिस्तान में हुई संस्कृत की वापसी, गीता और महाभारत के अध्ययन की भी बनाई योजना

बंटवारे के बाद पहली बार पाकिस्तान के स्कूलों में संस्कृत की वापसी हुई है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) ने इस शास्त्रीय भाषा में 4 क्रेडिट का एक कोर्स शुरू किया है। यह पहल 3 महीने की सप्ताहांत कार्यशाला के परिणामस्वरूप शुरू हुई, जिसमें छात्रों और विद्वानों ने काफी रुचि दिखाई थी। इस पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को महाभारत टेलीविजन सीरीज के प्रतिष्ठित गीत 'है कथा संग्राम की' का उर्दू संस्करण भी पढ़ाया जा रहा है।

बयान गुरमानी केंद्र के निदेशक ने जारी किया बयान गुरमानी केंद्र के निदेशक डॉ अली उस्मान कास्मी ने द ट्रिब्यून को बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पाकिस्तान के सबसे समृद्ध लेकिन सबसे उपेक्षित संस्कृत संग्रहों में से एक मौजूद है। उन्होंने कहा, "संस्कृत ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह 1930 के दशक में विद्वान जेसीआर वूलनर द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 1947 के बाद से पाकिस्तानी शिक्षाविदों ने इसका उपयोग नहीं किया। स्थानीय स्तर पर विद्वानों को प्रशिक्षित करने से यह स्थिति बदलेगी।"

विस्तार पाठ्यक्रमों के साथ विस्तार करने का भी है लक्ष्य- कासमी डॉ कासमी ने कहा, "विश्वविद्यालय महाभारत और भगवद गीता पर आगामी पाठ्यक्रमों के साथ विस्तार करने का भी लक्ष्य रखता है। 10-15 वर्षों में हम गीता और महाभारत के पाकिस्तान स्थित विद्वानों को देख सकते हैं।" यह बदलाव फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ शाहिद रशीद के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा, "शास्त्रीय भाषाओं में मानव जाति के लिए अपार ज्ञान समाहित है। मैंने अरबी और फारसी के बाद संस्कृत का अध्ययन किया है।"

