पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात किए 15,000 सैनिक और लड़ाकू विमान

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य सहायता केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है।

पाकिस्तानी वायु सेना ने सऊदी अरब में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और लड़ाकू विमानों और अन्य युद्धक संपत्तियों को भी तैनात किया है। ये सऊदी के शहरों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर रहे हैं।

माना जा रहा है कि किंग अब्दुलअजीज अड्डे पर JF-17 लड़ाकू विमान, तुर्की के ड्रोन और HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली तैनात की गई है।