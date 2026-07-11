अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे में होर्मुज खोलने को कहा, ट्रंप बोले- 1,000 मिसाइलें तैयार

रिपोर्ट

अमेरिका बोला- अगर ईरान का यही रुख रहा तो अच्छा नहीं होगा

एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और जहाजों पर हमले रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, "संदेश सीधे तौर पर और क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से पहुंचाया गया है।" एक अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर कल तक उनका रुख यही नहीं रहा, तो उनके लिए वह दिन अच्छा नहीं होगा।"