LOADING...
होम / खबरें / अजब-गजब की खबरें / मिलिए दुनिया के सबसे छोटे घोड़े 'पुमुकेल' से, आपके बैग में हो जाएगा फिट 
मिलिए दुनिया के सबसे छोटे घोड़े 'पुमुकेल' से, आपके बैग में हो जाएगा फिट 
दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा

मिलिए दुनिया के सबसे छोटे घोड़े 'पुमुकेल' से, आपके बैग में हो जाएगा फिट 

लेखन अंजली
Nov 26, 2025
01:38 pm
क्या है खबर?

आमतौर पर एक सामान्य बैग का आकार 21 इंच से अधिक होता है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा इससे भी छोटा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका घोड़ा 'पुमुकेल' अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे छोटा जीवित घोड़ा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पोलैंड के बॉम्बेल नामक घोड़े के नाम था, जिसकी लंबाई 56.7 सेंटीमीटर यानी 22.36 इंच थी। आइए पुमुकेल के बारे में जानते हैं।

जगह

जर्मनी का रहने वाला है पुमुकेल

जर्मनी में रहने वाले पुमुकेल की लंबाई महज 52.6 सेंटीमीटर (21.1 इंच) है। पुमुकेल सभी की नजरों में तब आया जब वह जर्मन टीवी शो 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स- डाइ ग्रोस शो डेर वेल्ट्रेकोर्डे' में एक आकर्षक सहायक के तौर पर गिनीज सर्टिफिकेट्स वितरित करने के लिए स्टेज पर आया था। तब से पुमुकेल स्टार बन गया और अब उसके नाम एक विश्व रिकॉर्ड भी है।

मालकिन

साल 2020 में कैरोला को मिला था यह घोड़ा

पुमुकेल की मालकिन कैरोला वीडेमैन ने बताया कि उन्हें अपनी एक दोस्त से पुमुकेल के बारे में पता चला था, जिसके बाद वह उस छोटे घोड़े को घर ले आईं। उन्होंने आगे कहा, "मैं गाड़ी चलाकर अपनी दोस्त की बताई जगह पर गई, पुमुकेल को देखा और सचमुच पूरी तरह से हैरान रह गई। मैनें पहले कभी इतना छोटा घोड़ा नहीं देखा था" कैरोला ने यह भी बताया कि पुमुकेल अक्टूबर 2020 में मेरे पास आया था।

काम

थेरेपी घोड़ा है पुमुकेल

कैरोला ने बताया कि जब पुमुकेल उनके पास आया था, तब वह सिर्फ 5 महीने का था और 47 सेमी लंबा था। उन्होंने आगे कहा, "मैनें अपने इस छोटे घोड़े को थेरेपी घोड़े के रूप में प्रशिक्षित किया है और यह रोजाना नर्सिंग होम, धर्मशालाओं, स्कूलों और विकलांग लोगों के लिए सुविधाओं का दौरा करता है।, वहीं उसकी मेहनत को देख लोग उसे गाजर और सेब जैसी उसकी पसंदीदा चीजें खाने को देते हैं।"

अन्य घोड़ा

पहले बॉम्बेल के नाम था यह रिकॉर्ड

पुमुकेल से पहले 'दुनिया के सबसे छोटे जीवित घोड़े' का रिकॉर्ड बॉम्बेल के नाम था, जिसके मालिक पैट्रिक और केटरजाइना ने उसको पहली बार साल 2014 में देखा था, उस समय वह केवल दो महीने का था। पैट्रिक और केटरजाइना कहते हैं कि उसके छोटे कद और कम लंबाई के बाद भी उसमें एक विशाल हृदय है। अभी भी वह स्वैच्छिक काम करता है।