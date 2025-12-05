मिलिए दुनिया की सबसे छोटी भैंस 'राधा' से, जानिए कितनी है लंबाई

आमतौर पर भैंसें 8 से 9 फीट लंबी और लगभग 5-6 फीट ऊंची होती है, लेकिन राधा अपनी प्रजाति के हिसाब से बहुत छोटी है और इसी कारण उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। तीन साल की हो चुकी राधा का जन्म महाराष्ट्र के रहने वाले त्रिम्बक बोराटे नामक व्यक्ति के फार्म में हुआ था, जिसकी लंबाई महज 2 फीट और 8 इंच (83.8 सेमी.) है। आइए राधा के बारे में विस्तार से जानते हैं।

राधा प्राकृतिक रूप से कद में छोटी है राधा राधा दुनिया की सबसे लंबी भैंस किंग कांग से लगभग 4 फीट छोटी है। थाईलैंड की किंग कांग की लंबाई 6 फीट और 0.8 इंच (185 सेमी.) है। त्रिम्बक ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि उन्होंने राधा के छोटे कद पर पहली बार तब ध्यान दिया, जब वह लगभग ढाई साल की थी और उसके कुछ ही समय बाद त्रिम्बक के बेटे अनिकेत ने राधा को कृषि प्रदर्शनियों में शामिल करने का फैसला किया।

शो 21 दिसंबर को राधा ने अपने पहले शो में लिया था भाग कृषि स्नातक अनिकेत ने नवशक्ति समाचार को बताया कि राधा ने पिछले साल 21 दिसंबर को अपने पहले शो में भाग लिया था और तब से वह 13 से ज्यादा विभिन्न कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो चुकी है। अनिकेत ने आगे कहा, "हमें बहुत खुशी है कि राधा का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। अब हम राधा के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की योजना बना रहे हैं।"

भैंस आकर्षण का केंद्र है राधा- अनिकेत अनिकेत ने कहा कि राधा सामान्य पालतू भैंसों की तरह नहीं है, बल्कि आकर्षण का केंद्र है, जिस कारण उसे प्रदर्शनियों में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। हालांकि, दूसरी भैंसों की तरह राधा भी अपना समय घास और पौधों को खाने में बिताती है और उसे पानी में उछल-कूद करना भी काफी पसंद है। अनिकेत ने आगे बताया कि उनके घर में राधा का ध्यान ऐसे रखा जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो।

