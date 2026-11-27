भगवान को 206 करोड़ का दान करने वाले व्यक्ति

कौन हैं वर्धमान जैन, जिन्होनें तिरुपति मंदिर को दान किए 206 करोड़ के सोने-हीरे के गहने?

लेखन सयाली 01:26 pm Nov 27, 202601:26 pm

क्या है खबर?

वर्धमान जैन नाम के व्यापारी का इन दिनों हर तरफ गुण-गान हो रहा है, जिन्होनें तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 206 करोड़ रुपये का चढ़ावा चढ़ाया है। यह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के इतिहास के सबसे बड़े चढ़ावों में से एक है। उन्होंने अपनी पत्नी राधिका जैन के साथ भगवान को 121 किलो सोना और 238 कैरेट हीरे से जड़े गहने दान किए हैं और तभी से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि वे आखिर हैं कौन?