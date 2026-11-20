वैन गॉग की पेंटिंग 176 करोड़ रुपये में बिकी

विन्सेंट वैन गॉग की पेंटिंग ने तोड़े नीलामी के रिकॉर्ड, 176 करोड़ रुपये में बिकी

लेखन सयाली 02:32 pm Nov 20, 202602:32 pm

क्या है खबर?

विन्सेंट वैन गॉग दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर में से एक हैं, जिनकी हर पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। हालांकि, उनकी एक पेंटिंग ने बुधवार को नीलामी के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वैन गॉग की 'शताइनिए एन फ्लूर' यानि 'चेस्टनट ट्री इन ब्लॉसम' पेंटिंग 190 मिलियन डॉलर यानि 176 करोड़ रुपये से भी अधिक में नीलाम हुई है। इसने वैन गॉग की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग का पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया है।