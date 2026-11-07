सोने वाली इंटर्नशिप से जीते 9.6 लाख रुपये

अनोखी इंटर्नशिप ने चमकाई महिला की किस्मत, 60 दिन सोईं और जीत लिए 9 लाख रुपये

लेखन सयाली 11:05 am Nov 07, 202611:05 am

क्या है खबर?

आज के दौर में काम के चलते लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। हालांकि, क्या हो अगर आपका काम ही नींद पूरी करना हो? ऐसा ही कुछ मुंबई की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। उन्हें वाकई सोने के लिए पैसे दिए गए हैं। दरअसल, जिनिया चटर्जी ने 'वेकफीट' की 'सोने वाली इंटर्नशिप' के 5वें सीजन में भाग लिया था। इसके जरिए उन्होंने केवल नींद पूरी करके 9.6 लाख रुपये की मोटी रकम कमा ली है।