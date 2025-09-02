इस व्यक्ति ने पालतू जानवरों के लिए बनाया पूरा शहर, जिसमें हैं ट्रेन समेत सभी सुविधाएं

लोग अपने पालतू जानवरों को बच्चों की तरह प्यार करते हैं और सभी सुख-सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कुछ लोग अपने पालतू जानवरों के आराम के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज के लेख में हम आपको एक ऐसी ही व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होनें अपने जानवरों के लिए एक पूरा शहर ही बना डाला। उनके शहर में ट्रेन और सुपर मार्किट जैसी सभी सुविधाएं हैं।

विवरण 6 पालतू जानवरों के लिए बनाया सभी सुविधाओं से समृद्ध शहर जिस व्यक्ति ने यह अद्भुत काम किया है, उनका नाम जिंग जिलेई है। वह पेशे से एक यूट्यूबर हैं, जिनके चैनल का नाम 'जिंग्स वर्ल्ड' है। उन्हें मिनिएचर कला का शौक है और वह इसमें माहिर भी हैं। जिंग इतने होनहार और प्रतिभाशाली हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपने पालतू जानवरों के लिए छोटा अपार्टमेंट और शहर बना दिया है। उनके पास एक शिंबा इनु कुत्ता, 3 बिल्लियां, एक हैम्स्टर और एक मकड़ी है।

शुरुआत कैसे मिली यह कमाल करने की प्रेरणा? आप सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने का विचार कैसे आ सकता है? दरअसल, जिंग की पत्नी पालतू जानवरों की एक दुकान चलाती हैं। उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ही जिंग ने एक मिनी घर बनाया था। हालांकि, उनके बेटे को वह घर बहुत पसंद आया और वह उसे देखकर खुश हो गया। उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए ही जिंग ने केवल घर ही नहीं, बल्कि पूरा शहर बनाने की ठान ली थी।

घर जिंग के पालतू जानवरों का घर है एक रचनात्मक चमत्कार जिंग ने अपने जानवरों के लिए जो घर बनाया है, वह मामूली नहीं है। इस छोटे-से घर में फ्रिज, AC, TV और वैक्यूम जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। घर में एक छोटा ड्राइंग रूम, मिस्टर नाइस और अन्य बिल्लियों के लिए कमरे, गेमिंग रूम, रसोई, लिफ्ट और पार्किंग भी मौजूद है। जिंग ने अपने हैम्स्टर टूटू के लिए एक और छोटा कमरा बनाया है, जिसके अंदर उनकी मकड़ी स्पाइडी का उससे भी छोटा कमरा मौजूद है।

शहर शहर की सुविधाएं उड़ा देंगी होश जब जिंग की एक बिल्ली गर्भवती हुई तब उन्हें लगा कि केवल घर काफी नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने पूरा शहर डिजाइन किया। इस शहर में जानवरों के लिए स्पा बनाया गया है। इतना ही नहीं, बिल्लियां अपने पैसे रखने खुद के बैंक जाती हैं और छोटे सुपर मार्किट से सामान खरीदती हैं। उनके पास अपना सिनेमा घर भी है, जिसमें वे फिल्म देखने का आनंद उठाती हैं। अब जिंग ने मैकडॉनल्ड्स से प्रेरित हो कर 'मियाऊडॉनल्ड्स' भी खोला है।

ट्रेन जानवर करते हैं ट्रेन से यात्रा शहर बनने के बाद जिंग को लगा कि उनके जानवरों को यात्रा करने में मुश्किल हो सकती है। इसके चलते उन्होंने एक पूरा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन और चलती-फिरती ट्रेन बना डाली। इस स्टेशन और ट्रेन की बारीकियां देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप असली स्टेशन पर हों। इसे बनाने में जिंग को 4 महीने लग गए थे। स्टेशन के दरवाजे सेंसर से खुलते हैं, उसमें एस्केलेटर लगा है और बिल्लियां आराम से उसमें घूम सकती हैं।