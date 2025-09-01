दुनिया की सबसे अजीब दौड़ प्रतियोगिताएं, जिनके बारे में सुनकर नहीं रुकेगी हंसी 

बचपन से लेकर बड़े होने तक, आपने कई बार दौड़ लगाई होगी। कभी दोस्तों के साथ, कभी स्कूल में तो कभी किसी प्रतियोगिता में। दुनियाभर में हर साल तमाम दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनमें भाग लेना रोमांचक अनुभव होता है। हालांकि, कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं इतनी अजीब होती हैं कि उनके बारे में सुनकर ही हंसी आ जाती है। आज हम आपको ऐसी ही 5 दौड़ प्रतियोगिताओं के बारे में बताने वाले हैं।

#1 चीज घुमाते हुए दौड़ने की प्रतियोगिता इंग्लैंड के एक छोटे शहर में हर साल चीज घुमाने वाली विचित्र दौड़ आयोजित होती है। इसमें हजारों लोग भाग लेते हैं और यह एक प्रथा बन चुकी है। ब्रॉकवर्थ में होने वाली यह 'कूपर हिल चीज रोलिंग' दौड़ सुनने में जितनी अजीब है, उतनी ही मजेदार भी है। इसमें प्रतिभागी 'डबल ग्लूसेस्टर चीज' का रोल घुमाते हैं और उसे पकड़ने के लिए पहाड़ी से नीचे दौड़ लगाते हैं। जो दौड़ जीतता है, उसे इनाम में चीज दी जाती है।

#2 ट्रेन के खिलाफ दौड़ लगाना तेज रफ्तार वाली ट्रेन के बराबर दौड़ने का सपना हर किसी ने देखा होगा। हालांकि, इसे पूरा 'द ग्रेट ट्रेन रेस' में भाग लेने वाले लोग ही कर पाते हैं। इसमें प्रतिभागी 'पफिंग बिली' नामक भाप से चलने वाली ट्रेन के खिलाफ दौड़ लगाते हैं। सभी को 2 से 25 किमी तक की दूरी तय करनी होती है। ट्रेन 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिसके साथ पैदल दौड़ लगाने में प्रतियोगियों के पसीने छूट जाते हैं।

#3 उल्टा भागने वाली दौड़ प्रतियोगिता सभी दौड़ प्रतियोगितओं में प्रतियोगियों को सीधे भागना होता है, लेकिन 'रेट्रो रेस' में इसका उल्टा होता है। दरअसल, इस विचित्र दौड़ के दौरान प्रतिभागियों को उल्टा दौड़ना होता है। यह प्रतियोगिता दुनियाभर के कई देशों में आयोजित की जाने लगी है, क्योंकि इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उल्टा चलना ही इतना कठिन होता है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उल्टा दौड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा।

#4 पत्नी को उठाकर दौड़ने की प्रतियोगिता आपको याद होगा कैसे 'दम लगा के हईशा' फिल्म का हीरो अपनी पत्नी को पीठ पर बैठाकर दौड़ लगाता है। ऐसी ही प्रतियोगिता असल में फिनलैंड में हर साल आयोजित होती है। इसके दौरान पति अपनी पत्नी को उठाकर दौड़ लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पतली-दुबली पत्नियों वाले पति आराम से जीत जाते होंगे। हालांकि, प्रतियोगिता को चुनौतीपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए तय किया गया है कि पत्नियों का वजन 49 किलो से ज्यादा होना चाहिए।