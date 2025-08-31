1,500 करोड़ की कीमत पर नीलाम हो सकता है यह कला संग्रह, जानिए क्या है खासियत

सभी कला प्रेमियों को महान पेंटर और कलाकारों की रचनाओं को संग्रहित करने का शौक होता है। इसके लिए वे तमाम नीलामियों में जाते हैं और लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। यही कारण है कि नीलामीघर भी पेंटिंग आदि को अक्सर नीलाम करते रहते हैं। अब क्रिस्टीज नामक नीलामीघर के हाथ एक ऐसा सौदा लगा है, जो 1,500 करोड़ रुपये की कमाई करवा सकता है। दरअसल, यह नीलामीघर एक खास कला संग्रह की नीलामी का आयोजन करने वाला है।

नीलामी नवंबर में होगा इस नीलामी का आयोजन क्रिस्टीज ने शनिवार को इस बात कि आधिकारिक घोषणा की थी। उनके मुताबिक, इस साल के नवंबर में रॉबर्ट एफ वीज और पेट्रीसिया जी रॉस वीज का कला संग्रह नीलाम किया जाएगा। इसे 'वीज संग्रह' नाम दिया गया है, जिसमें 80 पेंटिंग शामिल हैं। इसमें पाब्लो पिकासो, हेनरी मैटिस, पीट मोंड्रियन और मार्क रोथको जैसे पेंटरों की पेंटिंग नीलाम की जाएंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस संग्रह की कुल कीमत 1,500 करोड़ से ज्यादा लग सकती है।

संग्रह बहुत निजी था यह लाजवाब संग्रह क्रिस्टीज के उपाध्यक्ष मैक्स कार्टर ने बताया कि यह संग्रह बहुत निजी था, जिसके बारे में लोग जानते तक नहीं थे। इस दंपति ने अपना संग्रह कभी संग्रहालयों को उधार नहीं दिया और कला जगत में अपनी पहचान कम ही रखी। 7 दशकों तक उन्होंने अपना संग्रह सनबरी के साधारण घर में छिपाकर रखा था। 2015 में रॉबर्ट का और 2024 में पेट्रीसिया का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके 3 बच्चे इस संग्रह को नीलाम करवा रहे हैं।

बिक्री अलग-अलग नीलामियों में बेची जाएंगी सभी पेंटिंग यह नीलामी न्यूयॉर्क में आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी ज्यादातर राशि वीज परिवार को जाएगी। क्रिस्टीज ने परिवार को गारंटी दी है कि भले ही पेंटिंग न बिकें, तब भी परिवार को पैसे दिए जाएंगे। परिवार को पहले से कुछ राशि दे दी गई है। इस संग्रह को कई नीलामियों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से 18 पेंटिंग एकल बिक्री में बेची जाएंगी। बची हुई पेंटिंग क्रिस्टीज की 'पोस्टवॉर एंड कंटेम्प्ररी डे सेल' और 'मॉडर्न आर्ट डे सेल' के दौरान बिकेंगी।

कलाकृतियां नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगी ये कलाकृतियां नीलामी के लिए उपलब्ध कलाकृतियों में पिकासो की 1932 की 'ला लेक्चर' पेंटिंग भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपये है। इसके अलावा मैटिस का फिगर एट गुलदस्ता 100 से 200 करोड़ रुपये के बीच बिक सकता है। मोंड्रियन की 'रेड एंड ब्लू' पेंटिंग की अनुमानित कीमत 175 से 264 करोड़ रुपये के बीच तय की गई है। वहीं, रोथको की 'येलो स्ट्राइप' पेंटिंग की कीमत 450 करोड़ रुपये के आसपास लग सकती है।