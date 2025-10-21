LOADING...
BCCI ने मोहसिन नकवी को भेजा ईमेल, एशिया कप ट्रॉफी न देने पर दी यह चेतावनी

लेखन भारत शर्मा
Oct 21, 2025
03:59 pm
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 के ट्रॉफी विवाद में नया घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कथित तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एक आधिकारिक ईमेल भेजकर उन्हें ट्रॉफी को भारत को सौंपने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, BCCI ने ऐसा नहीं किए जाने पर मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) तक ले जाने की चेतावनी दी है।

बयान

BCCI सचिव ने क्या दिया बयान?

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से विशेष बातचीत में कहा कि बोर्ड ने नकवी को ईमेल भेजकर एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने को कहा है। वे नकवी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है, तो वे इस मामले को ICC के समक्ष आधिकारिक मेल के जरिए उठाएंगे। BCCI सचिव ने कहा कि वे इस प्रक्रिया में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं और इसे आगे बढ़ाते रहेंगे।

विवाद

क्या है एशिया कप ट्रॉफी विवाद?

दरअसल, एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में हाथ न मिलाने का फैसला किया था। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसी तरह फाइनल में भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी और पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद नकवी विजेता ट्रॉफी को अपने साथ होटल लेकर चले गए थे।

सवाल

अभी कहां है एशिया कप की ट्रॉफी?

एशिया कप की ट्रॉफी फिलहाल दुबई स्थति ACC मुख्यालय में है, क्योंकि भारत द्वारा नकवी से इसे लेने से इनकार करने के बाद ACC प्रमुख इसे अपने साथ ले गए थे। नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए औपचारिक समारोह आयोजित करने की शर्त रखी है और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी भारतीय टीम या BCCI को वह ट्रॉफी सौंपने से इनकार किया है। इससे विवाद गहरा गया है।