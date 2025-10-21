आरजी कर अस्पताल में बलात्कार के दोषी संजय रॉय की नाबालिग भतीजी का शव मिला

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय की नाबालिग भतीजी का शव घर के अंदर से मिला है। घटना रविवार दोपहर की है। 11 वर्षीय बच्ची कोलकाता के अलीपुर थाना क्षेत्र के विद्यासागर कॉलोनी में अपनी सौतेली मां के साथ रह रही थी। उसका शव अलमारी के अंदर मिला। उसके गले में फंदा पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

घटना घर पर नहीं था कोई छठी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की मां ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसके पिता ने अपनी साली पूजा रॉय से शादी कर ली। बच्ची मौसी की देखरेख में थी। रविवार को परिवार के सदस्य बच्ची को घर पर छोड़कर बाजार गए थे, जब वे लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार पुकारने पर दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़ा गया और अलमारी में बच्ची का शव फंदे से लटकता मिला।

जांच घर में होता था अक्सर झगड़ा पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर बताया कि घर से रोजाना झगड़ा और चीखने-चिल्लाने की आवाज आती थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता अक्सर डांट और मार खाने की वजह से मानसिक तनाव में थी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर मामला आंशिक आत्महत्या का लग रहा है, बच्ची के पैर जमीन पर छू रहे थे। परिवार के सदस्यों ने अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं दी है। पुलिस जांच कर रही है।