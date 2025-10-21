ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार की बेटी अपनी शादी में गाउन में दिखी, हिजाब-नकाब गायब

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के उच्च पदस्थ सहयोगी अली शमखानी की बेटी की शादी ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। शमखानी की बेटी की शादी तेहरान के आलीशान एस्पिनास पैलेस होटल में हुई है, जिसमें वह बिना हिजाब और नकाब के स्ट्रैपलेस शादी का जोड़ा पहने दिखाई दे रही हैं। वीडियो को ईरानी कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिससे ईरान में दोहरे मापदंड और पाखंड पर बहस शुरू हो गई है।

बवाल ईरान के लोग कर रहे आलोचना ईरान की निर्वासित पत्रकार और वर्ल्ड लिबर्टी कांग्रेस की अध्यक्ष अलीनेजाद मसीह ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा कि शमखानी की बेटी की शादी ने लाखों ईरानियों को गुस्से से भर दिया है, क्योंकि वे खुद को छोड़कर बाकी सभी पर गोलियों, डंडों और जेलों से इस्लामी मूल्यों को थोपते हैं। स्वीडिश-ईरानी राजनेता अलीरेजा अखोंडी ने भी इस शादी की आलोचना की और इसे भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार का स्पष्ट प्रदर्शन बताया है।

पाबंदियां ईरान में महिलाओं पर क्या-क्या पाबंदियां हैं? ईरान में शरिया कानून लागू है, जिसके तहत महिलाओं (9 वर्ष से ऊपर की लड़कियां) को सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। लड़कियों का बाल, गर्दन या शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाना अपराध माना जाता है। महिलाएं बिना पति, पिता, भाई की अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकतीं। महिलाएं पुरुषों के साथ नृत्य, मिश्रित सभाओं या खेलों में भाग नहीं ले सकती हैं। घरेलू हिंसा को लेकर भी कोई कानून नहीं है।

ट्विटर पोस्ट मसीह ने साझा किया शमखानी की बेटी की शादी का वीडियो The daughter of Ali Shamkhani one of the Islamic Republic’s top enforcers had a lavish wedding in a strapless dress. Meanwhile, women in Iran are beaten for showing their hair and young people can’t afford to marry. This video made millions of Iranian furious. Because they… https://t.co/MAb9hNgBnN pic.twitter.com/WoRgbpXQFA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 19, 2025

पहचान कौन हैं शमखानी? शमखानी (70) खामेनेई के वफादार सहयोगी और मुख्य सलाहकार हैं। वे 2013 से 2023 तक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे हैं और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व किया है। वे रक्षा मंत्री और सेना कमांडर रह चुके हैं। वर्ष 2022 में हिजाब नियमों का उल्लंघन करने पर 22 वर्षीय महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान में विरोध-प्रदर्शन हुए थे। शमखानी के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन क्रूर तरीके से दबाया गया था।