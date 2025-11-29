जापान के सुरक्षा गार्ड और बिल्ली का अनोखा रिश्ता लोगों को कर रहा है भावुक

जानवर बेजुबान जरूर होते हैं, लेकिन इंसानों के साथ खास रिश्ता बना लेते हैं। इसका सबूत जापान के रहने वाले एक सुरक्षा गार्ड और उनकी बिल्ली ने दिया है। यह बिल्ली रोजाना गार्ड से मिलने आया करती थी और उनके साथ समय बिताया करती थी। दुख की बात यह है कि अब इस बिल्ली का निधन हो गया है। इन दोनों का अनोखा रिश्ता देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मामला ऐसी थी बिल्ली और गार्ड की पहली मुलाकात जापान के हिरोशिमा प्रान्त में ओनोमिची सिटी संग्रहालय स्थित है, जहां सदाओ उमायाहारा नाम के गार्ड काम करते हैं। 2017 में यहां एक केन-चान नाम की बिल्ली पहली बार आई थी। उस वक्त वहां बिल्लियों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी लगी हुई थी। हालांकि, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे सकते थे, जिस वजह से उन्होंने उसे रोका। इसके बाद केन-चान ने जो किया, उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे।

बिल्ली कैसे हुई थी दोनों की दोस्ती? केन-चान को रोकने के लिए गार्ड धीरे से नीचे झुक गए और उसे प्यार से सहलाने लगे। इस पर बिल्ली ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके बाद से केन-चान अक्सर गार्ड से मिलने संग्रहालय आने लगी। हालांकि, वह केवल तभी संग्रहालय का दौरा करती, जब उमायाहारा की ड्यूटी होती। वह साल में केवल 4 बार ही खास मौकों पर ड्यूटी किया करते थे। चारों दिन केन-चान उनसे मिलने आया करती थी।

मुलाकात केन-चान के धैर्य ने जीता था गार्ड का दिल हर बार जब केन-चान गार्ड से मिलने आती, तो कर्मचारी उनकी तस्वीरें लेने के लिए कैमरा तैयार रखते थे। दोनों की कई तस्वीरें संग्रहालय की दीवारों की शोभा भी बढ़ा रही हैं, जिन्हें देखकर और लोग आकर्षित होते हैं। 18 अप्रैल 2024 को केन-चान संग्रहालय के अंदर आराम से जा सकती थी, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक उमायाहारा का इंतजार किया। इससे खुश हो कर वह उसे उठाकर संग्रहालय के रेस्टोरेंट ले गए।

आखरी मुलाकात पिछले साल हुई थी दोनों की आखरी मुलाकात केन-चान 7 साल तक उमायाहारा से मिलने आया करती थी। उसे संग्रहालय जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उमायाहारा के साथ समय बिताना पसंद था। पिछले साल जुलाई महीने में वह आखरी बार गार्ड से मिलने आई थी। उसके मालिक ने बताया कि वह बहुत बीमार हो गई थी और घर से निकल तक नहीं पाती थी। इलाज करवाने के बाद भी वह बच नहीं पाई और 11 सितंबर, 2024 को दुनिया को अलविदा कह गई।