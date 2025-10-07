वैज्ञानिकों ने किया चौकाने वाला दावा, मनुष्यों के अंदर मौजूद हो सकता है एलियन का DNA
क्या है खबर?
हम सभी ने फिल्मों में देखा है कि एलियन धरती पर आ कर मनुष्यों को बंदी बना लेते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात का हकीकत से कोई लेना-देना है भी या नहीं? अब एक नए अध्ययन ने अंतरिक्ष के इन विचित्र प्राणियों से जुड़ा एक चौकाने वाला खुलासा किया है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक, ऐसा हो सकता है कि एलियंस ने हमारा अपहरण कर लिया हो और मानव शरीर में अपना DNA डाल दिया हो।
अध्ययन
किसने किया यह विचित्र अध्ययन?
इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर मैक्स रेम्पेल हैं, जो DNA रेजोनेंस रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक और CEO हैं। उनके मुताबिक, एलियन ने मनुष्यों के शरीर में अपना DNA डाला है, जिसके चलते लाखों लोग जेनेटिक परिवर्तन का शिकार हो गए हैं। रेम्पेल को यह अध्ययन करने का ख्याल तब पनपा, जब अमेरिका में UFO देखे जाने की खबरें लगातार बढ़ने लगीं। उनका कहना है, "मानवता जेनेटिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही हो सकती है।"
प्रक्रिया
कैसे किया गया यह अध्ययन?
इस अध्ययन की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है, जिस कारण यह अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने सामान्य लोगों और उन लोगों के DNA का विश्लेषण किया, जो दावा करते हैं कि उनका एलियंस से अपहरण कर लिया था। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने 1,000 जीनोम परियोजना से 581 परिवारों की जांच की थी। जांच के बाद जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे।
नतीजे
माता-पिता से अलग थे बच्चों के DNA
इस अध्ययन में पाया गया कि 11 परिवारों के बच्चों के DNA उनके माता-पिता, दोनों से मेल नहीं खाते थे। एलियंस द्वारा उठाए जाने का दावा करने वाले लोगों का DNA भी उनके माता-पिता से अलग था। रेम्पेल ने अध्ययन के विषय में कहा, "अभी तक कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें बेहतर डाटा की जरूरत है।" वह अभी इस विषय पर और जांच करेंगे, ताकि सटीक नतीजे सामने आ सकें। हालांकि, उसमें मेहनत और समय लगेगा।
एलियन
क्या सच में होते हैं एलियन?
रेम्पेल कहते हैं कि उनका यह अध्ययन विज्ञान को लेकर उनकी जिज्ञासा से प्रेरित है। कुछ वैज्ञानिक यह भी दावा करते हैं कि आटिज्म और ADHD जैसे न्यूरोडायवर्जेंट लक्षणों वाले लोगों का भी DNA एलियंस द्वारा बदला गया है। हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है और इसके कोई सबूत नहीं हैं। आज तक एलियंस के धरती पर आने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और NASA ने भी कहा है कि एलियन नहीं होते हैं।