'बीटल्स' की फिल्म सेट की तस्वीरें हुईं नीलाम, एक लाख से ज्यादा लगी कीमत
क्या है खबर?
बीटल्स एक अंग्रेजी रॉक बैंड था, जिसे 1960 में 4 गायकों ने मिलकर शुरू किया था। इसमें जॉन लेनन, पॉल मेकारटनि, जोर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार शामिल थे। यह बैंड इंग्लैंड के लिवरपूल में बना था और इसे दुनियाभर में पसंद किया जाता है। बीटल्स पर कई फिल्में बनाई गई थीं, जिनके दौरान चारों कलाकारों की तस्वीरें खींची गई थीं। इनमें से कुछ तस्वीरों की नीलामी हुई है, जो रॉक संगीत और सिनेमा के इतिहास की झलक पेश करती हैं।
नीलामी
कब हुई इन तस्वीरों की नीलामी?
इन तस्वीरों की नीलामी सोमवार को स्टैफोर्डशायर के लिचफील्ड में करवाई गई है। इन्हें रिचर्ड विनर्टन नाम के व्यक्ति ने बेचा था और इन्हें 3 अलग-अलग भागों में बांटकर नीलाम किया गया था। यह संग्रह ITV के प्राचीन वस्तुओं से संबंधित कार्यक्रम 'डिकिंसन रियल डील' की शूटिंग के दौरान सामने आया था। सभी तस्वीरों की कीमत मिलाकर 1.99 लाख रुपये से ज्यादा लगी है। नीलामी के दौरान बैंड की अन्य वस्तुएं भी बेची गई थीं।
संग्रह
कैमरा संभालने वाले व्यक्ति के पास थीं ये तस्वीरें
यह संग्रह एडवर्ड टकर नामक व्यक्ति का था, जिन्होंने फिल्म उद्योग में कई दशकों तक काम किया था। 8 साल पहले 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नीलामीकर्ताओं ने बताया कि टकर एक ग्रिप तकनीशियन थे, जो कैमरों और अन्य उत्पादन उपकरणों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने ही तब ये सभी तस्वीरें खींची होंगी जब वह कैमरा संभालने में लगे हुए थे।
कीमत
कितनी लगी तस्वीरों की कीमत?
बीटल्स की तस्वीरों की अनुमानित कीमत 58-81 हजार रुपये तय की गई थी, जो 76 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत पर बिकी हैं। दूसरे भाग में फिल्म की स्क्रिप्ट और अन्य तस्वीरें शामिल थीं, जिनकी अनुमानित कीमत 87 हजार रुपये तय की गई थी। हालांकि, ये नीलामीघर की उम्मीद से कम में यानि 69 हजार रुपये में बिकीं। बीटल्स के कलाकारों के 1980 के दशक के ऑटोग्राफ भी नीलामी में बीके, जिनकी कीमत 56 हजार रुपये लगी थी।
अन्य तस्वीरें
पर्दे के पीछे की तस्वीरों ने जीता प्रशंसकों का दिल
संग्रह टकर के देहांत के बाद उनके परिवार वालों ने बिकवाया। नीलाम होने वाली वस्तुएं में 'हेल्प!' और 'ए हार्ड डेज नाईट' के पर्दे के पीछे की तस्वीरें भी शामिल थीं। संग्रह में 2 रंगीन तस्वीरें भी शामिल थीं, जो क्लीवेडेन हाउस में 'हेल्प!' की शूटिंग के दौरान खींची गई थीं। यह पहली बार नहीं है जब बीटल्स से जुड़ी वस्तुएं नीलाम हुईं। अक्टूबर में जॉन लेनन का 'लॉस्ट वीकेंड' चश्मा बेचा गया था, जो बीटल्स के प्रमुख गायक थे।