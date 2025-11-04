'बीटल्स' की फिल्म सेट की तस्वीरें हुईं नीलाम, एक लाख से ज्यादा लगी कीमत

बीटल्स एक अंग्रेजी रॉक बैंड था, जिसे 1960 में 4 गायकों ने मिलकर शुरू किया था। इसमें जॉन लेनन, पॉल मेकारटनि, जोर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार शामिल थे। यह बैंड इंग्लैंड के लिवरपूल में बना था और इसे दुनियाभर में पसंद किया जाता है। बीटल्स पर कई फिल्में बनाई गई थीं, जिनके दौरान चारों कलाकारों की तस्वीरें खींची गई थीं। इनमें से कुछ तस्वीरों की नीलामी हुई है, जो रॉक संगीत और सिनेमा के इतिहास की झलक पेश करती हैं।

नीलामी कब हुई इन तस्वीरों की नीलामी? इन तस्वीरों की नीलामी सोमवार को स्टैफोर्डशायर के लिचफील्ड में करवाई गई है। इन्हें रिचर्ड विनर्टन नाम के व्यक्ति ने बेचा था और इन्हें 3 अलग-अलग भागों में बांटकर नीलाम किया गया था। यह संग्रह ITV के प्राचीन वस्तुओं से संबंधित कार्यक्रम 'डिकिंसन रियल डील' की शूटिंग के दौरान सामने आया था। सभी तस्वीरों की कीमत मिलाकर 1.99 लाख रुपये से ज्यादा लगी है। नीलामी के दौरान बैंड की अन्य वस्तुएं भी बेची गई थीं।

संग्रह कैमरा संभालने वाले व्यक्ति के पास थीं ये तस्वीरें यह संग्रह एडवर्ड टकर नामक व्यक्ति का था, जिन्होंने फिल्म उद्योग में कई दशकों तक काम किया था। 8 साल पहले 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नीलामीकर्ताओं ने बताया कि टकर एक ग्रिप तकनीशियन थे, जो कैमरों और अन्य उत्पादन उपकरणों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने ही तब ये सभी तस्वीरें खींची होंगी जब वह कैमरा संभालने में लगे हुए थे।