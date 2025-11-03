दुनिया के 5 सबसे महंगे पर्स, जिनकी कीमत जानकर आप हो जाएंगे हैरान

पर्स महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा होते हैं। इन्हें केवल सामान रखने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये आउटफिट में जान झोंकने का भी काम करते हैं। वैसे तो बाजार में कई दामों वाले पर्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पर्स विलासिता का बखान भी करते हैं। ये महंगे ब्रांड के होते हैं और इनकी कीमत लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में लगती है। आइए दुनिया के 5 सबसे महंगे पर्स के बारे में जानते हैं।

#1 जेन बिर्किन का मूल हर्मेस बिर्किन अंग्रेजी-फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका जेन बिर्किन के लिए हर्मेस लक्जरी ब्रांड ने एक खास पर्स बनाया था। उसका नाम भी अभिनेत्री के नाम पर ही रखा गया था, जो की 'हर्मेस बिर्किन' है। यह नीलामी में बिकने वाला दुनिया का सबसे महंगा बैग बन गया है। यह मूल हर्मीस बिर्किन 10 जुलाई को पेरिस में 10.1 मिलियन डॉलर यानि कि 89 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था। इसे हर्मीस के प्रमुख जीन-लुई डुमास ने जेन की शिकायत पर बनाया था।

#2 मौवाद दिल के आकार वाला 'मौवाद' दुनिया का दूसरा सबसे महंगा पर्स है। इसे मौवाद ज्वैलर्स ने बनाया था और इस बैग ने एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया था। इसकी खासियत यह है कि इसे हीरों से बनाया गया है। इसमें 4,000 से भी ज्यादा हीरे लगाए गए थे, जिनकी चमक देखते ही बनती है। ये पीले, गुलाबी और सफेद हीरे कुल 381.92 कैरेट के हैं। बता दें कि इस पर्स की कीमत 33 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

#3 हर्मेस सैक बिजौ बिर्किन सैक बिजौ बिर्किन पर्स को 2012 में हर्मीस के हाउते बिजौटेरी संग्रह के भाग के रूप में जारी किया गया था। यह एक छोटा पर्स है, जिसे रोज गोल्डन रंग में बनाया गया है। इसे पियरे हार्डी द्वारा डिजाइन किया गया था और यह एक ब्रेसलेट के तौर पर पहना जा सकता है। इस पर करीब 2,000 हीरे लगे हुए हैं और इसके केवल 3 संस्करण ही मौजूद हैं। इस पर्स की कीमत 17.75 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

#4 हर्मेस गिंजा तनाका बिर्किन जापानी संस्कृति और सौंदर्य से प्रेरित हो कर हर्मेस ने एक खास पर्स रिलीज किया था, जिसका नाम 'हर्मेस गिंजा तनाका बिर्किन' है। इसे बनाने के लिए हर्मीस ने जापानी जौहरी गिंजा तनाका के साथ हाथ मिलाया था। इसे 2015 में बनाया गया था और प्लैटिनम और हीरों से तैयार हुआ था। इसमें 2,182 हीरे जड़े हुए हैं, जिनमें 8 कैरेट का नाशपाती के आकार का एक बड़ा हीरा भी शामिल है। इस पर्स की कीमत 16.86 करोड़ रुपये है।