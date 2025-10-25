276 करोड़ रुपये में नीलाम हुई पाब्लो पिकासो की पेंटिंग, 80 साल से थी लापता

पेंटिंग जगत में पाब्लो पिकासो का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। वह स्पेन में जन्में महान पेंटर थे, जिनकी कला ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में 13,500 से ज्यादा पेंटिंग बनाई थीं, जो आज भी लाखों-करोड़ों में बिकती हैं। इसी कड़ी में अब पिकासो की 'फूलों वाली टोपी वाली महिला की प्रतिमा' नामक पेंटिंग नीलाम की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी कीमत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा लगी है।

नीलामी कितनी लगी इस पेंटिंग की कीमत? यह पेंटिंग शुक्रवार को लूसिएन पेरिस नामक नीलामीघर द्वारा नीलाम की गई थी। इसे खरीदने वाला व्यक्ति नीलामी की जगह पर मौजूद जरूर था, लेकिन उसकी पहचान को गुप्त रखा गया। नीलामी से पहले यह 3 दिनों तक प्रदर्शित की गई थी। नीलामीघर ने इसकी कीमत 83 करोड़ रुपये तय की थी। हालांकि, इसने अनुमान से कई गुना ज्यादा कमाई की। यह पेंटिंग 276 करोड़ रुपये में बिकी है और शुल्क मिलाकर इसकी कीमत 326 करोड़ रुपये तक गई है।

पेंटिंग क्या है इस पेंटिंग की खासियत? यह पिकासो की एक प्रेमिका की पेंटिंग है, जिनका नाम डोरा मार था। यह पेंटिंग 11 जुलाई, 1943 को बनाई गई थी, जब पिकासो डोरा के साथ रिश्ते में थे। यह एक ऑयल पेंटिंग है, जिसका आकार 80 x 60 सेंटीमीटर है। इसमें डोरा का चेहरा खंडित दिखाया गया है, लेकिन उसमें कई रंग नजर आते हैं। पेंटिंग में वह दुखी और रोने की कगार पर दिखाई देती हैं। उनके सिर पर एक रंग-बिरंगी फूलों वाली टोपी है।

डोरा डोरा खुद भी थीं एक प्रतिभाशाली पेंटर डोरा केवल पिकासो की प्रेमिका ही नहीं, बल्कि खुद भी एक प्रतिभाशाली पेंटर थीं। वह एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर, पेंटर और कवयित्री थीं, जो पिकासो की कई पेंटिंग की प्रेरणा भी रहीं। दोनों 9 सालों तक रिश्ते में रहे और इस दौरान पिकासो उनकी कई पेंटिंग बनाते रहे। वह डोरा को अक्सर एक प्रताड़ित महिला की तरह चित्रित करते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका इरादा स्पेनिश गृहयुद्ध की पीड़ा को दर्शाना था।