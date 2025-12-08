इंडोनेशिया में गूंजी पहले विशाल पांडा की किलकारी, प्यार से नाम दिया गया 'रियो'

विशाल पांडा दुर्लभ जानवर हैं, जंगल में जिनकी संख्या 1,900 से भी कम बची है। इनके लुप्त होने के संकट के बीच अब एक खुशखबरी मिली है। दरअसल, इंडोनेशिया में पहले विशाल पांडा की किलकारी गूंजी हैं, जिसका नाम प्यार से 'रियो' रखा गया है। इस पांडा की प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और सभी को भावुक होने पर मजबूर कर रही हैं। शावक के जन्म से मां भी बेहद खुश है।

पांडा 27 नवंबर को हुआ था रियो का जन्म यह पांडा 27 नवंबर को इंडोनेशियाई सफारी पार्क में जन्मा है, जिसने इसकी कई वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं। वीडियो में यह शावक इनक्यूबेटर में लेटा दिखाई दे रहा है और इसकी मां इसे प्यार करती नजर आ रही है। इसका असली नाम सैटरियो विराटमा रखा गया है और इसे प्यार से रियो बुलाया जा रहा है। रियो की मां का नाम हु चुन है, जिसकी उम्र 15 साल है।

पार्क स्वस्थ और तंदुरुस्त है रियो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने गुरुवार को रियो के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार और अग्रणी विचारक वांग हुनिंग से मुलाकात के दौरान उसकी तस्वीर भी दिखाई। पार्क ने एक बयान में कहा, "शावक का नाम लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में इंडोनेशिया और चीन की आशा, लचीलापन और साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।" पार्क के मुताबिक, शावक अच्छी तरह दूध पी रहा है और स्वस्थ भी है।

स्वास्थ्य शावक पर लगातार रखी जा रही है नजर रियो की हालत स्थिर है और उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रारंभिक लक्षणों में वह बिलकुल स्वस्थ नजर आ रहा है और उसकी आवाज भी तेज है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में उसके शरीर का तापमान स्थिर हो जाएगा, बाल बढ़ जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी और वह चलने-फिरने लगेगा। पार्क ने कहा, "हम मां और बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं और वह अभी जनता के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"

जानकारी 2017 में इंडोनेशिया आए थे रियो के माता-पिता रियो के पिता का नाम कई ताओ है, जिसे हु चुन के साथ 2017 में चीन से इंडोनेशिया लाया गया था। ये पार्क में उनके लिए बनाए गए खास बाड़े में रहते हैं। इसी बाड़े में रियो का जन्म हुआ, जो इंटरनेट का सितारा है।