जापान में किराए पर मिलते हैं डराने वाले ताकतवर लोग, चुटकियों में हल करते हैं परेशानियां

कई बार हमारा पाला कुछ ढीठ लोगों से पड़ जाता है, जो परेशान करते हैं और बने-बनाए कामों को बिगाड़ते हैं। इनमें उधार न चुकाने वाले, धोखा देने वाले या धमकाने वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसे लोगों से निपटना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। हालांकि, जापान की एक कंपनी इन्हें सबक सिखाने वाली एक शानदार सुविधा प्रदान करती है। दरअसल, यह कंपनी लोगों को डराने वाले हट्टे-कट्टे लोग किराए पर देती है।

मामला क्या है इस कंपनी का काम? यह अनोखी कंपनी टोक्यो की है, जिसका नाम 'स्केरी पर्सन रेंटल सर्विस' है। इसमें लोग डरावने और ताकतवर दिखने वाले पुरुषों को किराए पर ले सकते हैं, ताकि उनके फंसे हुए काम हो सकें। इस कंपनी में ऐसे लोगों को नौकरी दी जाती है, जिनके शरीर पर टैटू बने हों और जो लड़ने और पीटने के काबिल लगते हों। ये सभी महज 30 मिनट के अंदर लोगों की समस्याएं हल कर देते हैं।

विवरण कोई अवैध काम नहीं करती है यह कंपनी कंपनी 30 मिनट की सेवा के लिए 11,887 रुपये और 50 मिनट की सेवा के लिए 29,718 रुपये लेती है। अगर कोई व्यक्ति डराने वाले लोगों को टोक्यो से बाहर भेजता है तो वे यात्रा का शुल्क भी लेते हैं। कंपनी ने इस बात को साफ किया कि वे केवल लोगों को डराते हैं और कोई गैरकानूनी काम नहीं करते हैं। अगर उन्हें कोई व्यक्ति गैरकानूनी काम करने को कहता है तो उनकी सेवा को रोक दिया जाता है।

सेवाएं इन कामों के लिए लोग किराए पर ले चुके हैं डरावने लोग कंपनी केवल डरावने दिखने वाले आम लोगों को नौकरी देती है, न कि गुंडों को। एक केस में कर्मचारियों ने एक व्यक्ति के पड़ोसी को शोर न करने के लिए कहा था। अन्य केस में एक कर्मचारी ने पीड़ित व्यक्ति का दोस्त बनकर उसके ऑफिस के लोगों को सबक सिखाया था। सबसे रोचक केस में एक महिला अपने पति की माशुका से बात करने गई थी, जिसने हट्टे-कट्टे लोगों को देखते ही अपने अवैध संबंध को कबूल कर लिया था।

वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है यह कंपनी इस कंपनी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चला। @yukitichqn नाम का अकाउंट चलाने वाले जापानी व्यक्ति ने इसके बारे में पोस्ट किया था। उनकी पोस्ट पर 3 लाख लाइक आ गए और कंपनी वायरल हो गई। इसके बारे में जानने के बाद लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक उपयोगी सेवा है, क्योंकि कमजोर लोगों को धमकाना और ताकतवर लोगों से डरना मानव स्वभाव है।"