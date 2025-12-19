जापान में लोग पहन रहे हैं खाने जैसे दिखने वाले जूते, सोशल मीडिया पर हुए वायरल

जापान अपने अतरंगी फैशन के लिए दुनियाभर में मशहूर है और इसका सबूत एक नए उत्पाद से भी मिल रहा है। दरअसल, यहां खाने जैसे दिखने वाले बूट्स बनाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है, मानो ये असल में खाने लायक जूते हैं। इन्हें ताइवान के एक खास व्यंजन से प्रेरित हो कर बनाया गया है। आइए इन विचित्र बूट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

बूट्स किस व्यंजन से प्रेरित हैं ये बूट्स? इन बूट्स को जापान के टोकोरोजावा शहर की सरकार ने बनवाया है और ये ताइवानी पकवान 'लू रोउ फैन' से प्रेरित है। यह ताइवान के सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है, जिसे ब्रेज्ड चावल भी कहते हैं। इसमें सोया सॉस और कुछ अन्य सॉस में भीगे हुए चावल शामिल होते हैं, जिन्हें सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ परोसा जाता है। इन बूट्स को होमटाउन टैक्स सिस्टम द्वारा एक प्रीमियम तोहफे के तौर पर पेश किया गया।

टैक्स क्या होता है होमटाउन टैक्स सिस्टम? होमटाउन टैक्स सिस्टम का कानून जापान में 2008 में बनाया गया था। इसके तहत शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी कमाई और टैक्स का कुछ हिस्सा ग्रामीण इलाकों में भेजने की इजाजत होती है। इसके बदले उन्हें रकम और टैक्स, दोनों पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। यह कानून ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच के आर्थिक अंतर को कम करना था। ये बूट्स 68 हजार रुपये के दान के बदले 'रिटर्न गिफ्ट' के तौर पर उपलब्ध हैं।

रचना एक-एक चावल का दाना लगता है असली टोकोरोजावा सरकार ने इन बूट्स को बनाने के लिए एक स्थानीय फूड मॉडलिंग कंपनी 'फेक फूड हातानाका' से हाथ मिलाया था। यह कंपनी खाने जैसी दिखने वाली कई चीजें बनाती है। इन्हें जापानी फूड मॉडल तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है और चावल का एक-एक दाना असली लगता है। इन्हें इतनी बारीकी से तैयार किया गया है कि हरी सब्जियां, सॉस और यहां तक कि मसाले तक असली जैसे नजर आते हैं।

