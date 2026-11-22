लखनऊ की बच्ची ने बनाया योग का रिकॉर्ड

लखनऊ की बच्ची ने बनाया एक कमाल का रिकॉर्ड, एक मिनट में किए 57 योगासन

लेखन सयाली 12:29 pm Nov 22, 202612:29 pm

क्या है खबर?

जिस उम्र में बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी के कौशल सीखना शुरू ही करते हैं, उस उम्र में उत्तर प्रदेश की एक बच्ची ने दुनियाभर में अपना नाम रोशन कर लिया है। लखनऊ की रहने वाली आर्ना ओम सिंह ने महज 13 साल की उम्र में एक रिकॉर्ड बना डाला है। इस बच्ची ने एक मिनट के अंदर 57 योगासन करके रिकॉर्ड बनाया और योग व जिमनास्टिक्स की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली।