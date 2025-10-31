बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के 5 जूते होने वाले हैं नीलाम, कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश

माइकल जॉर्डन अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होनें अपने कौशल के जरिए दुनियाभर के लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया। लोग उन्हें प्यार से ग्रेटेस्ट ऑफ आल टाइम्स (GOAT) कहकर पुकारते हैं। जॉर्डन को जूतों का बहुत शौक है और नाइकी के साथ मिलकर बनाए गए उनके 'एयर जॉर्डन' पहनना लाखों का सपना है। अब उनके प्रशंसकों के लिए एक खुशखबरी है कि जल्द ही जॉर्डन के 5 जूते नीलाम होने वाले हैं।

नीलामी कब होने वाली है इन जूतों की नीलामी? जॉर्डन के जूतों की नीलामी का आयोजन 'जूपिटर' नामक नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। इन सभी जूतों को खिलाड़ी ने अपने जीवन के अहम पड़ावों में पहना था। ये सभी जूते खास तौर से जॉर्डन के लिए ही बनाए गए थे और इन्हें 'जॉर्डेन्स जॉर्डेन्स' बिक्री के तहत बेचा जाएगा। यह नीलामी 6 नवंबर से शुरू होगी और 18 नवंबर तक चलेगी। इसमें दुनियाभर के लोग बोली लगा सकते हैं और जॉर्डन के जूतों को हासिल कर सकते हैं।

जूते सभी जूतों पर जॉर्डन ने किए हैं हस्ताक्षर इस नीलामी में जिस जूते की सबसे ज्यादा मांग है, वह है 'एयर जॉर्डन 1S'। इन्हें 1985 में तैयार किया गया था और इन दोनों जूतों का आकार अलग है। इन पर जॉर्डन के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। इस बिक्री के दौरान 2 'एयर जॉर्डन 11S' भी बेचे जाएंगे, जो पूरे संग्रह में से खिलाड़ी का पसंदीदा जूता है। इनमें कॉनकॉर्ड-11 की दोहरी हस्ताक्षरित जोड़ी और काले और लाल एयर जॉर्डन 11 की खेल में पहनी गई जोड़ी शामिल है।

अन्य जूते जॉर्डन के बेसबॉल खेलते समय पहने गए जूते भी होंगे नीलाम नीलामी में 1993 में खेल के दौरान पहने गए 'एयर जॉर्डन VIII' की एक जोड़ी भी बेची जाने वाली है। इसके अलावा एक दुर्लभ 'एयर जॉर्डन IX बेसबॉल क्लीट' भी बिक्री का हिस्सा रहेगा, जिसे जॉर्डन ने बेसबॉल खेलते समय पहना था। जूपिटर की वैश्विक बिक्री प्रमुख कैटलिन डोनोवन ने कहा, "माइकल जॉर्डन की महानता को बहुत कम चीजें उनके खेलों के दौरान पहने गए जूतों जितनी स्पष्टता से दर्शाती हैं। हर जोड़ी विरासत और नवाचार की कहानी कहती है।"