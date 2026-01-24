पिता ने गाना बनाकर 521 भाषाओं में बेटे को कहा 'आई लव यू', बनाया विश्व रिकॉर्ड

गायकों के लिए उनकी आवाज सबसे कीमती होती है, जिसके जरिए वे शब्दों को सुरों में पिरोते हैं। अपनी सुरीली आवाज को माध्यम बनाकर अब एक पिता ने कमाल का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाया है। 41 साल के इस संगीतकार ने अपने नन्हें से बेटे के लिए एक भावुक करने वाला गाना बनाया। इस गीत में उन्होंने 500 से ज्यादा भाषाओं में अपने बेटे को 'आई लव यू' कहा है, जो हर पिता के दिल को छू रहा है।

रिकॉर्ड हॉलौन के नाम दर्ज हुआ यह अनोखा रिकॉर्ड फिलिप हॉलौन डेनमार्क के रहने वाले हैं और पेशे से एक संगीतकार और रचनात्मक उद्यमी हैं। उन्होंने अपने बेटे विलियम के पहले जन्मदिन के मौके पर 521 भाषाओं वाला गाना बनाया। उन्होंने भाषाओं की संख्या को भी सोच-समझकर चुना था। हॉलौन ने 500 के बाद 21 भाषाएं और जोड़ीं, क्योंकि विलियम का जन्म 21 मई को हुआ था। इस खूबसूरत तोहफे के जरिए उन्होंने 'सबसे ज्यादा भाषाओं वाले गाने' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

गाना कई भाषाएं बोलने में माहिर हैं हॉलौन हॉलौन डेनिश के साथ-साथ अंग्रेजी, अरबी, हिब्रू, फ्रेंच और चीनी भाषाएं बोल लेते हैं। इनके अलावा अन्य भाषाओं में आई लव यू कहने के लिए उन्होंने इंटरनेट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया था। हॉलौन ने बताया, "गाने की धुन मैंने विलियम के जन्म से पहले बनाई थी और मैं हमेशा उसे यह धुन सुनाया करता था।" वह चाहते थे कि बेटे का तोहफा कुछ ऐसा हो, जो उनके प्रेम को दर्शाए और उसे हमेशा याद भी रहे।

प्रक्रिया गाना बनाने में लगी कड़ी मेहनत हॉलौन पिछले 20 सालों से अलग-अलग भाषाओं में गाने बना रहे हैं। हालांकि, उनके जैसे काबिल संगीतकार के लिए भी यह गीत बनाना आसान काम नहीं था। उनके मुताबिक, सबसे कठिन काम था हर भाषा में शब्दों का सही उच्चारण करना और उन्हें सुर में गाना। हॉलौन ने कहा, "इस गाने के बोल दुनिया की सभी भाषाओं में 'आई लव यू' ही हैं। इसलिए मेरा संदेश यही है कि मैं उसे विलियम को हमेशा हर भाषा में प्यार करूंगा।"

