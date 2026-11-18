रातोंरात करोड़पति बना किसान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रातोंरात बदल गई किसान की किस्मत, लॉटरी जीतकर बना करोड़पति

लेखन अंजली 05:20 pm Nov 18, 202605:20 pm

क्या है खबर?

'सब्र का फल मीठा होता है', यह कहावत पंजाब के एक किसान के लिए सच साबित हो गई है। दरअसल, पंजाब के मोहाली जिले की डेराबस्सी तहसील में स्थित हुमायूंपुर गांव का एक 45 वर्षीय किसान लगभग 15 वर्षों तक लगातार लॉटरी टिकट खरीदने के बाद आखिरकार करोड़पति बन चुका है। बलजिंदर सिंह नामक इस किसान ने'पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर लॉटरी 2026' में 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है।