पंजाब की महिला की किस्मत चमकी, 7 रुपये के टिकट से लगी एक करोड़ की लॉटरी

बिमला के मुताबिक, मजदूर की कमाई से घर का खर्च चलाना कभी भी आसान नहीं रहा। अब उन्हें लॉटरी की रकम के जरिए अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को हल करने में मदद मिलेगी।

वह इस बात से राहत महसूस करती हैं कि अब वह अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकेंगी। उनके परिवार ने अभी तय नहीं किया है कि पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा।

हालांकि, बिमला का विचार एक व्यापार शुरू करने का है।