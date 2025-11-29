बुजुर्ग महिला को देखभाल के लिए है 'बेटी' की तलाश, बदले में देंगी वेतन और घर

बुढ़ापे में बच्चे ही माता-पिता का सहारा बनते हैं। हालांकि, जो बुजुर्ग यह अवस्था अकेले काटते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ चीन की एक बुजुर्ग महिला के साथ हो रहा है, जिन्होनें मदद की गुहार लगाई है। वह अपने लिए एक बेटी की तलाश कर रही हैं, जो उनकी देखभाल कर सके। बदले में वह उसे मासिक वेतन और एक फ्लैट देने को भी तैयार हैं। आइए पूरा मामला जानते हैं।

मामला महिला क्यों ढूंढ रही हैं 'बेटी'? महिला चीन के हेनान प्रांत की रहने वाली हैं और उन्हें लोग उनके उपनाम 'मा' से जानते हैं। वैसे तो उनकी खुद 2 बेटियां हैं, लेकिन अब उन्हें एक बाहरी महिला की मदद मांगने की नौबत आ गई है। उनकी बड़ी बेटी ने उनसे नाता तोड़ दिया है और छोटी बेटी मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे में उन्होंने 19 नवंबर को एक टीवी शो के दौरान एक 'बेटी' को नौकरी पर रखने की इच्छा जताई।

मा कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं मा मा बहुत कमजोर हैं और 100 मीटर भी पैदल नहीं चल पाती हैं। उन्हें अस्थमा भी है, जिस वजह से वह चाहती हैं कि कोई उनका घर और उन्हें संभाल ले। उनका सालों पहले तलाक हो गया था और रिश्तेदारों से भी कोई संपर्क नहीं है। जो भी महिला उनके घर आएगी, वह उसे बेटी जैसा प्यार देंगी। उनके 2 घर हैं, जिनमें से एक वह अपनी छोटी बेटी और एक देखभाल करने वाली महिला को देने को तैयार हैं।

सुविधाएं 'बेटी' को मिलेगा मा की संपत्ति में हिस्सा मा अपनी होने वाली बेटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी, जिसमें सभी सेवाओं के बारे में लिखा होगा। वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भी उसके नाम करने को तैयार हैं। साथ ही मा देखभाल करने वाली बेटी को 37 हजार रुपये का वेतन भी देंगी। वकीलों का कहना है कि जो कोई भी मा की नई बेटी बनने के लिए सहमत होती है, उसे एक विरासत समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

बड़ी बेटी बड़ी बेटी ने क्यों मोड़ा मा से मुंह? मा का पोती के पालन-पोषण को लेकर बड़ी बेटी से विवाद हो गया था। इसके बाद से ही बड़ी बेटी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। उनका दावा है कि वह बेरोजगार हैं और अपनी मां की देखभाल करने में असमर्थ हैं। साथ ही वह यह भी कहती हैं कि उनका उनकी मां के किसी भी फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, उनकी मां का समर्थन करना उनका कानूनी दायित्व है, जिससे वह अधिकारों का त्याग करके बच नहीं सकतीं।