अल्बर्ट आइंस्टीन का वायलिन 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा में नीलाम हुआ, जानें कहां

अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में गिना जाता है। जर्मनी में जन्मे आइंस्टीन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने परमाणु बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त आइंस्टीन एक कुशल वायलिन वादक भी थे, जिनके द्वारा बजाया गया एक वायलिन हाल ही में नीलाम किया गया है, जो कि 8,60,000 पाउंड यानी 10 करोड़ से ज्यादा रुपये में बिका है। आइए इस नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नीलामी घर किस नीलामी घर द्वारा की गई नीलामी? आइंस्टीन का वायलिन इंग्लैंड में स्थित डोमिनिक विंटर ऑक्शनियर्स नामक नीलामी घर द्वारा बेचा गया है। माना जाता है कि साल 1894 में निर्मित जुंटरर वायलिन आइंस्टीन का पहला वायलिन था और सबसे पहले जब इस वायलिन की नीलामी ग्लूस्टरशायर के साउथ सेर्नी स्थित डोमिनिक विंटर ऑक्शनियर्स द्वारा की गई थी, तब इसकी कीमत लगभग 3,00,000 पाउंड यानी 3 करोड़ से ज्यादा रुपये थी। हालांकि, अब ये वायलिन अनुमान से अधिक कीमत पर बिका है।

किताब नीलामी में आइंस्टीन की एक किताब भी थी शामिल इस नीलामी में शामिल एक किताब 2,200 पाउंड यानी 2 लाख से ज्यादा रुपये में बिकी है, जो आइंस्टीन द्वारा अपने एक मित्र को उपहार में दी गई थी। नीलामी घर के मुताबिक, हर वस्तु की कीमत में 26.4 प्रतिशत तक अतिरिक्त कमीशन जोड़ा जाएगा, जिसका मतलब है कि वायलिन की कुल मिलाकर कीमत 10,000 पाउंड से अधिक यानी 11 करोड़ से ज्यादा रुपये होगी।

कीमत सबसे अधिक कीमत में बिका आइंस्टीन का वायलिन नीलामीकर्ताओं का मानना है कि वायलिन कीमत में कमीशन जुड़ने के बाद यह बिक्री किसी ऐसे वायलिन की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री हो सकती है। नीलामी घर के वरिष्ठ नीलामीकर्ता और ऐतिहासिक यादगार वस्तुओं के विशेषज्ञ क्रिस एल्बरी ने आइंस्टीन के वायलिन की बिक्री को एक खास क्षण बताया। उन्होंने आगे कहा कि कई लोग इस बात से अनाजन थे कि यह वायलिन आइंस्टीन द्वारा बजाया गया था, लेकिन बाद में सभी बोलीदाता इसकी अहमियत जान गए।