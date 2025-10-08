अमेरिकी पेंटर बॉब रॉस की 30 दुर्लभ पेंटिंग होने वाली हैं नीलाम, करोड़ों में लगेगी कीमत

बॉब रॉस अमेरिका के मशहूर पेंटर और कला प्रशिक्षक थे, जिनकी पेंटिंग चर्चा में आती रहती हैं। उन्होंने 20 साल अमेरिकी वायु सेना में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। बॉब 'द बेस्ट ऑफ जॉय ऑफ पेंटिंग' टीवी शो के होस्ट भी हुआ करते थे। अब उनकी एक नहीं, बल्कि 30 पेंटिंग नीलाम होने वाली हैं। इस नीलामी से जुटाई जाने वाली राशि सार्वजनिक टीवी स्टेशनों को दान दी जाएगी।

नीलामी कब और कहां होने वाली है नीलामी? इस नीलामी का आयोजन लॉस एंजिल्स स्थित बोनहम्स नामक नीलामीघर द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। बॉब की 3 पेंटिंग 11 नवंबर को बेची जाएंगी, जो लॉस एंजिल्स में होगी। इसके बाद बाकि सभी पेंटिंग को लंदन, न्यूयॉर्क और बोस्टन में बेचा जाएगा। कुछ पेंटिंग नीलामीघर की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भी नीलाम की जाएंगी। सभी नीलामियों से मिलने वाले पैसे अमेरिकी पब्लिक टेलीविजन को दान कर दिए जाएंगे, ताकि नए टीवी शो बनाने में मदद मिले।

कारण क्या है इन पेंटिंग को बेचने की वजह? डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक प्रसारण के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपये की राशि समाप्त कर दी है। इसके बाद लगभग 330 सार्वजनिक प्रसारण सेवा (PBS) और 246 राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो (NPR) स्टेशन वित्तीय सहायता की तलाश में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बॉब की इन पेंटिंग को बेचा जा रहा है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद स्टेशनों को लाइसेंस शुल्क देकर उनकी मदद करना है, जिससे वे 'द बेस्ट ऑफ जॉय ऑफ पेंटिंग' जैसे शो दिखा सकें।

पेंटिंग क्या है इन पेंटिंग की खासियत? बॉब रॉस कम्पनि के अध्यक्ष जोन कोवाल्स्की ने कहा, "यह नीलामी सुनिश्चित करेगी कि उनकी विरासत उसी माध्यम का समर्थन करती रहेगी, जिसने दशकों तक अमेरिकी घरों में उनकी खुशी और रचनात्मकता को पहुंचाया।" नीलाम होने वाली सभी पेंटिंग बॉब की कला शैली को दर्शाती हैं। इनमें पहाड़ों और झीलों के दृश्यों वाले लैंडस्केप बनाए गए हैं। बॉब ने इनमें से ज्यादातर पेंटिंग 30 मिनट से भी कम समय में बनाई थीं।