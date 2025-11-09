घर की मरम्मत के लिए पर्सनल लोन अच्छा विचार नहीं है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

घर के रिनोवेशन के लिए पर्सनल लोन लें या चुनें दूसरा विकल्प?

क्या है खबर?

घर खरीदने के लिए होम लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन और पैसे की अन्य जरूरतों के लिए पर्सनल लोन लिया जाता है। जब आपको घर में कोई काम कराना होता है तो समझ नहीं आता कि इसके लिए पैसों की व्यवस्था कहां से होगी। ऐसे में कई लोग इसके लिए पर्सनल लोन का ही रुख करते हैं, लेकिन महंगा पड़ता है। आज हम आपको घर के नवीनीकरण (रिनोवेशन) के लिए पर्सनल लोन से बेहतर विकल्प बता रहे हैं।