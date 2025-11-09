घर के रिनोवेशन के लिए पर्सनल लोन लें या चुनें दूसरा विकल्प?
क्या है खबर?
घर खरीदने के लिए होम लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन और पैसे की अन्य जरूरतों के लिए पर्सनल लोन लिया जाता है। जब आपको घर में कोई काम कराना होता है तो समझ नहीं आता कि इसके लिए पैसों की व्यवस्था कहां से होगी। ऐसे में कई लोग इसके लिए पर्सनल लोन का ही रुख करते हैं, लेकिन महंगा पड़ता है। आज हम आपको घर के नवीनीकरण (रिनोवेशन) के लिए पर्सनल लोन से बेहतर विकल्प बता रहे हैं।
ब्याज
किस पर है कम ब्याज दर?
घर की मरम्मत से लेकर नए कमरे बनवाने हो या फर्नीचर का काम करवाना हो, इस पर मोटा खर्च होता है। इसके लिए अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 13-15 प्रतिशत तक का ब्याज चुकाना पड़ता है और इसमें 30 लाख रुपये तक लिए जा सकते हैं। इसकी जगह आप होम इप्रूबमेंट लोन ले सकते हैं, जिसमें 15 लाख से 8 करोड़ रुपये तक का कर्जा मिल सकता है और ब्याज दर 6.9-8.5 फीसदी के बीच होती है।
पुर्नभुगतान
दोनों विकल्पों की EMI में है अंतर
होम इप्रूबमेंट लोन की अवधि 5 से 30 साल तक की होती है। इस कारण इसे चुकाने के लिए EMI भी कम होती है, जिसे चुकान आसान होता है। इसके अलावा इसमें आयकर में भी 1.5 लाख रुपये तक की छूट का फायदा भी मिलता है। दूसरी तरफ पर्सनल लाेन को चुकाने के लिए 12-60 महीन तक का समय मिलता है। इस कारण इसकी EMI ज्यादा आती है। इसमें किसी तरह का टैक्स लाभ शामिल नहीं है।