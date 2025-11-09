वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमें

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम ने जहां कई यादगार जीतें दर्ज की हैं। वहीं, कुछ मुकाबलों में उसे विपक्षी टीमों के खिलाफ करारी हार मिली है। कई बार भारतीय बल्लेबाजी या गेंदबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई, जिससे विरोधी टीमों ने विशाल अंतर से जीत दर्ज की। इन मैचों ने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया और भारतीय टीम के लिए सबक साबित हुए। आइए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 श्रीलंका (245 रन, 2000) श्रीलंका क्रिकेट टीम ने साल 2000 में शारजाह के मैदान पर भारतीय टीम को 245 रनों से हराया था। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 299/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में पूरी भारतीय टीम 54 रन पर पवेलियन में थी। सनथ जयसूर्या ने 189 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। चमिंडा वास ने 9.3 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

#2 दक्षिण अफ्रीका (214 रन, 2015) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने साल 2015 में भारतीय टीम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 214 रनों से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 438/4 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में पूरी भारतीय टीम 36 ओवर में 224 रन पर ऑलआउट हो गई थी। कगिसो रबाडा ने 4 विकेट चटकाए थे। क्विंटन डिकॉक (109), फाफ डू प्लेसी (133), और एबी डिविलियर्स (119) ने शानदार शतकीय पारी खेली थी।

#3 ऑस्ट्रेलिया (208 रन, 2004) साल 2004 में सिडनी के मैदान पर भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच वनडे मुकाबला हुआ था। उस मैच में भारतीय टीम को 208 रनों से हार मिली थी। वनडे में रनों के लिहाज से भारत की तीसरी सबसे बड़ी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 359/5 का स्कोर बनाया था। मैथ्यू हेडन के बल्ले से 126 रन की पारी निकली थी। जवाब में पूरी भारतीय टीम सिर्फ 151 रन पर ऑलआउट हो गई थी।