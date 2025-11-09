गूगल मैप्स से EV चार्जिंग स्टेशन को खोजा जा सकता है

इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग की नहीं रहेगी चिंता, गूगल मैप वहां तक पहुंचाएगा

क्या है खबर?

पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्चे से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहे हैं, लेकिन इनकी चार्जिंग अभी भी चिंता का बड़ा कारण है। सड़कों पर EV चार्जिंग स्टेशन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण चालकों में EV चार्जिंग की समस्या रहती है। गूगल मैप्स इस काम को बेहद आसान बना देता है और आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पढ़ता। आइए जानते हैं ऐप से इसका कैसे पता लगाएं।