इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग की नहीं रहेगी चिंता, गूगल मैप वहां तक पहुंचाएगा
क्या है खबर?
पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्चे से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहे हैं, लेकिन इनकी चार्जिंग अभी भी चिंता का बड़ा कारण है। सड़कों पर EV चार्जिंग स्टेशन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण चालकों में EV चार्जिंग की समस्या रहती है। गूगल मैप्स इस काम को बेहद आसान बना देता है और आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पढ़ता। आइए जानते हैं ऐप से इसका कैसे पता लगाएं।
तरीका
गूगल मैप से ऐसे ढूंढें चार्जिंग स्टेशन
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप ऐप खोलें। आपके फोन में यह ऐप नहीं है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर दिए गए सर्च बॉक्स में 'EV चार्जिंग स्टेशन' या 'EV चार्जिंग स्टेशन' टाइप करें और सर्च करें। आप चाहें तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। यह सर्च करते ही गूगल मैप आपके लोकेशन के आधार पर आस-पास के सभी स्टेशंस की सूची और मैप व्यू दिखाएगा।
फायदा
ऐप पर मिलेंगी ये जानकारियां
बेहतर सर्च परिणाम के लिए खुले चार्जिंग स्टेशन, चार्जर टाइप या फ्री स्टेशन जैसे फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूजर रेटिंग और रिव्यू, चार्जिंग स्पीड, चार्जिंग नेटवर्क नाम जैसी जानकारी देख सकते हैं। किसी एक चार्जिंग स्टेशन को चुनें और 'डायरेक्शन' फिर 'स्टार्ट' पर क्लिक कर नेविगेशन शुरू कर सकते हैं। लंबी यात्रा के दौरान ऐप पर डेस्टिनेशन और 'एड चार्जिंग स्टॉप्स' का विकल्प चुनने से रास्ते में चार्जिंग स्टेशंस सुझाव के तौर पर दिखेंगे।