मूछों से बने सूट से लेकर सबसे लंबी दाढ़ी तक, बालों से जुड़े 5 विचित्र रिकॉर्ड

जहां ज्यादातर लोग बालों को लंबा और घना बनाने के लिए परेशान रहते हैं, वहीं कुछ लोग अपने बालों के जरिए विश्व रिकॉर्ड बना डालते हैं। जी हां, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जिनके बालों ने ही उन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। इसी कड़ी में आज हम आपको बालों से जुड़े 5 सबसे विचित्र विश्व रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। इनके बारे में जानकर आपको न केवल हैरानी होगी, बल्कि आप अपने बालों की देखभाल पर भी ध्यान देने लगेंगे।

#1 चेहरे पर सबसे ज्यादा बालों वाला रिकॉर्ड पुरुषों के आधे चेहरे पर तो दाढ़ी आना आम बात है। हालांकि, क्या आपने कभी किसी का पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका देखा है? ऐसा ही कुछ 18 साल के ललित पाटीदार के साथ हुआ, जिनके चेहरे का 95 प्रतिशत हिस्सा बालों से ढका है। उन्हें हाइपरट्रिचोसिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी है, जिसे वेयरवोल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इस रोग के कारण वह 'किसी पुरुष के चेहरे पर सबसे ज्यादा बालों' वाला रिकॉर्ड कायम करने में सक्षम हुए हैं।

#2 सबसे लंबी दाढ़ी वाला रिकॉर्ड भारत के पुरुष अपनी दाढ़ी को लंबा रखना पसंद करते हैं। हालांकि, कनाडा के सरवन सिंह का यह शौक जुनून में बदल गया और उन्होंने 'सबसे लंबी दाढ़ी' का रिकॉर्ड कायम कर दिखाया। उनकी दाढ़ी 2.54 मीटर यानि 8 फीट 3 इंच लंबी है। उन्होंने 2008 से यह रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है और हर साल अपनी दाढ़ी को और बढ़ाकर उसे तोड़ते हैं। आखरी बार उनकी दाढ़ी को 15 अक्टूबर, 2022 नापा गया था।

#3 मूंछों से बने सूट का रिकॉर्ड आपने 'नो शेव नवंबर' के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसके पुरुषों पर होने वाले असर को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सूट तैयार किया गया था, जो पूरी तरह मूंछों के बालों से ढका हुआ था। इसे नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के विजुअल आर्टिस्ट पामेला क्लेमन-पासी, बुलफ्रॉग क्रिएटिव एजेंसी और पोलिटिक्स कंपनी ने बनाया था। इस पर लगी मूंछें मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पुरुषों द्वारा गुमनाम रूप से दान की गई थीं।

#4 दाढ़ी वाली महिला का रिकॉर्ड दाढ़ी वाले पुरुष तो हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन दाढ़ी वाली एक महिला ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं हरनाम कौर की, जो पूरी दाढ़ी रखने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। जब उन्होंने यह रिकार्ड बनाया तब उनकी उम्र 24 वर्ष और 282 दिन थी। वह अपने दाढ़ी वाले लुक के जरिए दुनिया को बॉडी पाजिटिविटी का संदेश देना चाहती हैं।