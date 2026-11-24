डेविड ने एक बार पूरी जगह साफ की थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वह दोबारा गंदी हुई और उन्हें रिकॉर्ड प्रयास रद्द करना पड़ा। प्रयास से एक दिन पहले, रात को और सुबह 2 बार पूरे रास्ते को साफ किया।

उन्होंने 3-चौथाई मील के रास्ते पर स्केट करते हुए जगलिंग की और तब तक प्रयास जारी रखा जब तक गेंद हाथ से गिर नहीं गई। 5,000 मीटर पार करना उन्हें आसान लगा, लेकिन उसके बाद चुनौती बढ़ने लगी।