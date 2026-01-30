अमेरिका: स्वतंत्रता की घोषणा की पहली प्रतियों में से एक की हो रही नीलामी

अमेरिका को 4 जुलाई, 1776 में आजादी मिली थी। इसकी घोषणा महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा करवाई गई थी। अब जब इस देश को आजाद हुए 250 साल होने वाले हैं, तब इससे जुड़ा एक अहम दस्तावेज नीलाम करवाया जा रहा है। दरअसल, इस खास अवसर पर स्वतंत्रता की घोषणा की पहली प्रतियों में से एक को नीलामी में बेचा जाएगा। इस नीलामी में स्वतंत्रता से जुड़ी कई अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध रहेंगी।

नीलामी कौन करवा रहा है दस्तावेज की नीलामी? जुलाई 1776 की यह प्रति इस वसंत में सैकड़ों अन्य दुर्लभ अमेरिकी कलाकृतियों के साथ नीलाम की जाएगी। इसकी घोषणा मंगलवार को गोल्डीन ऑक्शन्स नामक नीलामीघर ने की है। इसके लिए फिलहाल कोई अनुमानित कीमत नहीं तय की गई है। गोल्डिन के CEO और संस्थापक केन गोल्डिन ने कहा, "हम फिलाडेल्फिया के ठीक बाहर हैं, जो हमारे देश का जन्मस्थान है। यहां स्वतंत्रता की घोषणा का मूल दस्तावेज मौजूद है।"

दस्तावेज क्या है इस दस्तावेज की खासियत? इस प्रकार की प्रति को ब्रॉडसाइड कहते हैं, जो एक पन्ने पर केवल एक तरफ छपी होती है। उस समय इन्हें सभाओं में पढ़ा जाता था और ऐतिहासिक घोषणाओं की खबर फैलाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता था। कहा जाता है कि जुलाई 1776 के केवल 125 ब्रॉडसाइड ही आज मौजूद हैं। हालांकि, इस विशेष संस्करण की केवल 10 प्रतियां ही अस्तित्व में हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दस्तावेज कितना खास है।

बोली लोग इस प्रति के लिए कब लगा सकेंगे बोली? इस दुर्लभ प्रति के लिए लोग मई से जून तक बोली लगा सकेंगे। गोल्डीन नीलामीघर ने अभी तक बिकने वाली बाकी वस्तुओं की घोषणा नहीं की है। हालांकि, कहा जा रहा है कि इस नीलामी में कुल 400 चीजें बिकने का अनुमान है। घोषणा में कहा गया है, "इसमें अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं से संबंधित यादगार वस्तुएं शामिल होंगी और अमेरिका की स्थापना से लेकर आधुनिक युग तक की कहानी बताई जाएगी।"

घोषणा सोशल मीडिया पर की गई थी घोषणा केन ने इस प्रति के बारे में कहा, "यह बहुत अच्छी हालत में है। इसे किसी सराय या किसी तरह के हॉल में लगाया गया होगा। इनमें से किसी का भी बच पाना अपने आप में उल्लेखनीय है।" केन ने सेवानिवृत्त ईगल्स सेंटर जेसन केल्सी के साथ एक वीडियो के जरिए आगामी नीलामी की घोषणा की। उन्होंने कहा, "अगर आप लाखों डॉलर से कम में कुछ खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका भी अवसर मिलेगा।"