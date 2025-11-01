न्यूयॉर्क में नीलाम होने वाला है सोने का शौचालय पॉट, 88 करोड़ लग सकती है कीमत

न्यूयॉर्क में नीलाम होने वाला है सोने का शौचालय पॉट, 88 करोड़ लग सकती है कीमत
क्या है खबर?
शौचालय पॉट हर घर की जरूरत होता है, जो आम तौर पर चंद हजार रुपये में मिल जाता है। ज्यादातर शौचालय पॉट सिरेमिक या चीनी मिट्टी से बने होते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोने का शौचालय पॉट देखा है? जी हां, कुछ लोग इतनी महंगी धातु का शौचालय पॉट भी इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा ही सोने का एक शौचालय पॉट न्यूयॉर्क में नीलाम होने वाला है। आइए इसकी नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
नीलामी
कब होगी इसकी नीलामी?
यह दुनिया का सबसे कीमती शौचालय पॉट हो सकता है, जिसकी नीलामी का आयोजन 'सोथबी' करवा रहा है। नीलामीघर ने इसकी आधिकारिक घोषणा 31 अक्टूबर यानि शुक्रवार को की थी। इसे इतालवी कलाकार मौरिजियो कैटेलन ने बनाया था और इसे 'अमेरिका' शीर्षक दिया था। इसकी नीलामी 18 नवंबर को होने वाली है और इसकी अनुमानित कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह 88 करोड़ रुपये तक की कीमत पर बिक सकता है।
शौचालय
कलाकृति के रूप में बनाया गया था यह शौचालय पॉट
यह शौचालय पॉट केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया। यह पूरी तरह काम करता है और असल में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे बनाने में 101.2 किलोग्राम यानि 223 पाउंड सोने का इस्तेमाल किया गया था। इसे कैटेलन ने एक कलाकृति के रूप में बनाया था, जो उनके मुताबिक 'अत्यधिक धन' का व्यंग्य करता है। 2016 में इसके 2 संस्करण बनाए गए थे, जिनमें से बिकने वाला 2017 से एक अनाम संग्रहकर्ता के पास था।
अमेरिका
सोथबी के मुख्यालय में प्रदर्शित होगा यह शौचालय पॉट
कैटेलन ने मजाकिया अंदाज में शौचालय पॉट के बारे में कहा, "आप चाहे हजारों का खाना खाएं या 100 का, शौचालय के मामले में परिणाम एक ही होंगे।" नीलामीघर इस बात का अनुमान लगाने को तैयार नहीं था कि शौचालय कितने में बिक सकता है। ऐसा इसलिए कि कैटेलन की पुरानी कलाकृतियों की कीमत पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। 'अमेरिका' 8 नवंबर से सोथबी के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय 'ब्रेउर बिल्डिंग' में प्रदर्शित रहेगा। यह बाथरूम में रखा जाएगा।
दूसरा शौचालय
दूसरे 'अमेरिका' शौचालय पॉट की हो गई थी चोरी
'अमेरिका' का दूसरा संस्करण 2016 में गुगेनहाइम संग्रहालय के बाथरूम में प्रदर्शित किया गया था। संग्रहालय ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके पहले कार्यकाल के दौरान भेंट किया था। 2019 में उसे ब्लेनहेम पैलेस में प्रदर्शित किया गया था, जहां से वह चोरी हो गया था। चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शौचालय पॉट कभी नहीं मिला। प्रदर्शनी के दौरान उसे पाइपलाइन से जोड़ा गया था और लोग 3 मिनट तक उसका उपयोग कर सकते थे।
जानकारी
कैटेलन ने ही बनाई थी दीवार पर लगे केले की कलाकृति
कैटेलन वही कलाकार हैं, जिन्होनें दुनियाभर में मशहूर 'डक्ट टेप वाले केले' वाली कलाकृति बनाई थी। उसे पिछले साल न्यूयॉर्क की एक नीलामी में 55 करोड़ रुपये में बेचा गया था।