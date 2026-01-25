इटली के 5 अजीबो-गरीब कानून, जिनके बारे में जानकर आप रह जाएंगे दंग

हर कोई जीवन में एक बार इटली जाने का सपना देखता है। इस देश की खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली है और यहां का खाना तो विश्व भर में मशहूर है। आज हम इटली की सुंदरता पर नहीं, बल्कि यहां के विचित्र कानूनों के बारे में बात करने वाले हैं। ये कानून इतने अजीबो-गरीब हैं कि इसके बारे में जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। अगर आप हाल-फिलहाल में इटली जाने वाले हैं तो ये नियम याद रखिएगा।

#1 हमेशा मुस्कुराते रहने का कानून वैसे तो लोग खुश होने पर मुस्कुराते हैं, लेकिन इटली के एक शहर में आपको जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ सकता है। मिलान के एक पुराने कानून के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को हर समय मुस्कुराना जरूरी है। ऐसा माना जाता था कि इस कानून के जरिए शहर चमकेगा और खुशहाली को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून को औपचारिक रूप से कभी निरस्त नहीं किया गया, लेकिन अब यह लागू नहीं किया जाता है।

#2 आवाज करने वाले चप्पल-जूते न पहनने का कानून अगर आप कैप्री शहर जाने की सोच रहे हैं तो अपने आवाज करने वाले जूते-चप्पल घर पर ही छोड़ दीजिएगा। जी हां, यहां का एक अजीब कानून कहता है कि लोग आवाज करने वाली सैंडल या जूते नहीं पहन सकते। इस शहर में लकड़ी के तलवे वाली सैंडल और फ्लिप-फ्लॉप चप्पलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां की गलियां संकरी हैं, जिनमें आवाज गूंजती है। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए यह कानून बनाया गया था।

#3 कुत्तों को टहलाने का कानून जो लोग कुत्ते पालते हैं वे अपनी मर्जी से उन्हें टहलाने ले जाते हैं। हालांकि, इटली के ट्यूरिन शहर में आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां हर व्यक्ति को अपने कुत्तों को दिन में कम से कम 3 बार तो टहलना ही पड़ता है। पशु कल्याण संबंधी सख्त नियमों के तहत इसे 2005 में लागू किया गया था। इस नियम का पालन न करने वाले मालिकों पर 54,165 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

#4 रेत के किले न बनाने का कानून समुद्र तट पर बच्चे-बड़े सभी रेत के किले बनाकर मनोरंजन करते हैं। हालांकि, अगर आपने एराक्लीया में ऐसा किया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहां का एक विचित्र कानून समुद्र तट पर रेत के किले बनाने को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक मर्यादा बनाए रखना और समुद्र तट के किनारे चलने वाले लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने से रोकना है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 27,082 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।