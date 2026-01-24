बार्बी से लेकर GI जो तक, ये हैं नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलौने

आप सोचते होंगे कि खिलौने केवल बच्चों के लिए बनते हैं। हालांकि, कुछ वयस्कों को उनमें इतनी दिलचस्पी होती है कि वे उन्हें संग्रहित करना पसंद करते हैं। इसके चलते वे लाखों क्या, करोड़ों रुपये खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आज के लेख में हम आपको नीलामी में बिकने वाले अब तक के 5 सबसे महंगे खिलौनों के बारे में बताएंगे। इन्हें बच्चों के बजाय वयस्कों के खरीदा है और ये सभी ऐतिहासिक हैं।

#1 स्टार वार्स का रॉकेट फायरिंग बोबा फेट स्टार वार्स से जुड़ी सभी चीजें करोड़ों में बिकती हैं तो इसके खिलौने कैसे पीछे रह सकते हैं। इस सूची में पहला स्थान रॉकेट फायरिंग बोबा फेट एक्शन फिगर का है। इसे 2024 में नीलाम किया गया था और इसकी कीमत 12 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। यह 1979 में बनाया गया एक्शन फिगर है, जो नए जैसी हालत में है। यही कारण था कि इसे इतनी कीमत पर खरीदा गया और यह दुनिया का सबसे महंगा खिलौना बन गया।

#2 स्टेफानो कैंटुरी बार्बी 2009 में बार्बी की 50वीं वर्षगांठ के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैटल ने जेवर डिजाइनर स्टेफानो कैंटुरी के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने एक ऐतिहासिक बार्बी बनाई, जो दुनिया की सबसे महंगी है। स्टेफानो ने 4 हफ्तों तक बार्बी का शरीर, हेयर-स्टाइल, मेकअप, ड्रेस, जूते और सुंदर आभूषणों डिजाइन किए थे। इस बार्बी ने सफेद और दुर्लभ गुलाबी हीरे से बना चोकर पहना है। इसे 2010 में क्रिस्टीज द्वारा नीलाम किया गया था और इसकी कीमत 2.59 करोड़ रुपये लगी थी।

#3 मिक्की माउस मोटरसाइकिल टिप एंड कंपनी की मिकी माउस मोटरसाइकिल 1930 के दशक का एक दुर्लभ जर्मन टिन खिलौना है। इसमें एक मोटरसाइकिल है, जिस पर विंटेज मिक्की और मिनी माउस बैठे हुए हैं। आज के समय में इसके केवल 18 फिगर ही उपलब्ध हैं, जिससे पता चलता है कि यह कितना दुर्लभ है। एक फिगर को 2000 में बर्टोइया नीलामी नामक नीलामीघर ने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत पर बेचा था।

#4 GI जो GI जो अमेरिका के सैनिकों वाले एक्शन फिगर्स होते हैं, जिन्हें 1964 में पहली बार बनाया गया था। वैसे तो यह खिलौना 1,832 से 2,748 रुपये के बीच मिल जाता है। हालांकि, एक खास ऐतिहासिक GI जो एक्शन फिगर 1.83 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था। यह इस खिलौने का पहला प्रोटोटाइप था, जिसे डॉन लेविन ने हाथों से बनाया और रंगा था। इसे 2003 में नीलाम किया गया था और इसे कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर स्टीफन गेप्पी ने खरीदा था।