नीलामी में बिकने वाले अब तक के सबसे महंगे गहने, जिनकी कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

गहने केवल सुंदर दिखने का जरिया नहीं होते हैं। ये विलासिता और राजसी गौरव का बखान भी करते हैं। हीरों से सजे हुए नायाब गहने पहले से ही महंगे बिकते हैं। हालांकि, जब इन्हें नीलाम किया जाता है तो इनकी कीमत 10 गुना तक बढ़ जाती है। आज हम आपको नीलामी में बिकने वाले अब तक के 5 सबसे महंगे जेवरों के बारे में बताएंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।

#1 होप हीरे वाला हार नीले हीरे तो वैसे ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन होप हीरे की बात ही निराली है। जिस हार में यह जड़ा है, वह दुनिया का सबसे महंगा जेवर बन गया है। इसे किसी नीलामी में नहीं बेचा गया, लेकिन इसका 2,250 करोड़ रुपये का बीमा करवाया गया है। होप हीरा 45.52 कैरेट का है, जो हार के बीचों-बीच लगा है। इसे 17वीं सदी में फ्रांस के राजा लुई XIV ने खरीदा था और यह इतिहास में अहम स्थान रखता है।

#2 पीकॉक ब्रोच ग्राफ कंपनी का पीकॉक ब्रोच शान और कलाकारी का एक शानदार नमूना है। इसे किसी नीलामी में नहीं बेचा गया, बल्कि यूरोपीय ललित कला फाउंडेशन (TEFAF) में एक मास्टरपीस के रूप में पेश किया गया था। इस ब्रोच में 1,300 से ज्यादा हीरे लगे हैं, जिनका कुल वजन 120.81 कैरेट है। सफेद, गुलाबी, नीले और पीले हीरों से सजे मोर के आकार के इस ब्रोच की कीमत 900 करोड़ रुपये है। ग्राफ ने इसका केवल एक ही पीस बनाया है।

#3 पिंक स्टार हीरा 'द पिंक स्टार' हीरा नीलामी में बिकने वाला तीसरा सबसे महंगा गहना और दुनिया का सबसे महंगा रत्न है। इसे 2017 में हांगकांग में सोथबी द्वारा 640 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था। 59.60 कैरट के इस हीरे को डी बीयर्स ने 1999 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा था। यह एक विशाल दुर्लभ हीरा है, जिसमें प्राकृतिक गुलाबी रंग मौजूद है। यही कारण है कि यह इतनी ज्यादा कीमत पर बेचा गया था।

#4 ओपेनहाइमर ब्लू 'द ओपेनहाइमर ब्लू' हीरा इस सूची का हिस्सा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे महंगा रत्न है। यह नीला हीरा प्लैटिनम की अंगूठी में लगा है, जिसके दोनों तरफ ट्रेपेज के आकार के हीरे जड़े हैं। यह 14.62 कैरट का है और इसे 2016 में जिनेवा में क्रिस्टीज द्वारा 516.95 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था। इसे 'डी बीयर्स' ने दक्षिण अफ्रीका में खोजा था और कंपनी के मालिक फिलिप ओपेनहाइमर ने यह अपनी पत्नी को भेंट किया था।