अब तक बेची गई 5 सबसे महंगी फुटबॉल जर्सी, करोड़ों में है जिनकी कीमत

फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसे वैश्विक स्तर पर अनुमानित 400 करोड़ लोग देखते हैं। लिहाजा, फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रसिद्धि भी आसमान छूती है। इन खिलाड़ियों ने जिन भी जेर्सी को एक बार पहन लिया, वे बेशकीमती हो जाती हैं। उन्हें खरीदने के लिए लोग लाखों क्या, करोड़ों रुपये खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको अब तक बिकने वाली 5 सबसे महंगी फुटबॉल जेर्सी के बारे में बताएंगे।

#1 डिएगो माराडोना की 'हैंड ऑफ गॉड' जर्सी डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे, जिन्हें इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1986 फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जो जर्सी पहनी थी, वह इस सूची में पहले स्थान पर है। उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध 'हैंड ऑफ गॉड' गोल के दौरान पहना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जर्सी की कीमत 87 करोड़ रुपये से ज्यादा लगी है। इसे 4 मई, 2022 को एक अज्ञात व्यक्ति ने खरीदा था।

#2 लियोनल मेसी की विश्व कप फाइनल की जर्सी लियोनल मेसी को बच्चा-बच्चा जानता है। जाहिर सी बात है कि उनका नाम इस सूची में जरूर शामिल होगा। मेसी की 2022 के विश्व कप फाइनल की जर्सी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी बिकने वाली जर्सी है। इसे पहनकर ही उन्होंने 36 साल बाद अर्जेंटीना को विश्व कप जिताया था। उनकी इस प्रतिष्ठित जर्सी की कीमत 75 करोड़ रुपये से ज्यादा लगी थी। इसे सोथबी नाम के नीलामीघर ने बेचा था।

#3 पेले की 1970 वाले विश्व कप फाइनल की जर्सी पेले का नाम फुटबॉल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उन्हें लोग प्यार से 'राजा' कहकर पुकारते थे। 1970 के विश्व कप फाइनल में पेले द्वारा पहनी गई जर्सी ब्राजील के फुटबॉल के स्वर्णिम युग का प्रतीक है। यह दुनिया की तीसरी सबसे महंगी बिकने वाली जर्सी है, जो 1.94 करोड़ रुपये में बेची गई थी। इसे इतालवी खिलाड़ी रॉबर्टो रोसाटो ने बेची था, जिन्होंने फाइनल के अंत में पेले के साथ अपनी जर्सी बदल ली थी।

#4 सर जेफ हर्स्ट की 1966 वाले विश्व कप फाइनल की जर्सी सर जेफ हर्स्ट एक दिग्गज अंग्रेजी फुटबॉलर हैं, जो विश्व कप फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। उनकी 1966 वाले विश्व कप फाइनल के दौरान पहनी गई जर्सी इस सूची में चौथे स्थान पर है। इसे साल 2000 में 1.13 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था। इसे 2016 में दोबारा नीलामी के लिए उपलब्ध कराया गया था, लेकिन यह बिकी नहीं थी। फिलहाल यह मैनचेस्टर स्थित राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय में प्रदर्शित है।