विंजो के सह-संस्थापक पवन नंदा को न्यायालय से मिली राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है खबर?

बेंगलुरु के एक सत्र न्यायालय ने विंजो के सह-संस्थापक पवन नंदा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। सूत्रों ने बताया कि नंदा को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और 2 लाख रुपये के 2 जमानती पेश करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करने और जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।