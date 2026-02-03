माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का ट्रेलर जारी, भतीजे जाफर ने चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Feb 03, 202611:11 am

क्या है खबर?

मशहूर पॉप गायक माइकल जैक्सन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी गायिकी और डांस के जरिए वह आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में बसे हैं। अब उनकी संपूर्ण विरासत को फिल्मी पर्दे पर लाने की तैयारी हो चुकी है। निर्माताओं ने माइकल की जिंदगी पर आधारित बायोपिक 'माइकल' का ट्रेलर जारी कर दिया है जिसने फैंस को उत्साहित तो किया है, लेकिन भावुक भी कर दिया है। इस बायोपिक का निर्देशन एंटोनी फुक्वा ने किया है।