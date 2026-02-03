'ओ रोमियो' में ऐसा क्या दिखा, जो भड़की हुसैन उस्तरा की बेटी ने ठाेक दिया केस?

मुंबई की गलियों में कभी जिसका नाम खौफ और रसूख का पर्याय था, आज उसी हुसैन उस्तरा की कहानी कानूनी दांव-पेंच में उलझ गई है। शाहिद कपूर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'ओ रोमियो: हुसैन उस्तरा' की रिलीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल ये है कि फिल्म में ऐसा क्या गलत दिखा दिया गया कि हुसैन उस्तरा की अपनी बेटी ही निर्माताओं के खिलाफ कोर्ट में खड़ी हो गई हैं? आइए पूरा मामला विस्तार से जान लें।

मांग बेटी ने की फिल्म पर स्थाई रोक लगाने की मांग रिलीज से ठीक पहले 'ओ रोमियो' एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का जाना-माना नाम रहे दिवंगत हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सनोबर ने मुंबई के सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए फिल्म की रिलीज पर स्थाई रोक लगाने की मांग की है। सनोबर का आरोप है कि ये उनके पिता की एक 'अनधिकृत बायोपिक' है, जिसे परिवार की सहमति के बिना बनाया गया है।

आरोप पैसों के लिए पिता की छवि बिगाड़ने का आरोप मुकदमे के मुताबिक, 'ओ रोमियो' को केवल व्यावसायिक लाभ और पैसों की कमाई के लिए बनाया गया है। ये फिल्म हुसैन उस्तरा की जीवनी पर आधारित है, लेकिन इसे बनाने से पहले उनके कानूनी वारिसों (परिवार) से कोई अनुमति नहीं ली गई। सनोबर का कहना है कि बिना अनुमति के बनाई गई ये बायोपिक उनके पिता के जीवन का 'गलत और हानिकारक चित्रण' पेश करती है, जिसे वो किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होने देना चाहतीं।

निजी पीड़ा 'ओ रोमियो' को बताया परिवार की साख पर हमला हुसैन उस्तरा की बेटी ने अपनी याचिका में न केवल कानूनी, बल्कि गहरे व्यक्तिगत सवाल भी उठाए हैं। वकील के जरिए कोर्ट में पेश की गई इस दलील ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। सनोबर का तर्क है कि फिल्म उनके पिता को एक 'गैंगस्टर' के रूप में पेश करती है। उनका डर है कि अगर ये रिलीज हुई तो इससे उनकी और उनके बच्चों की प्रतिष्ठा को ऐसी चोट पहुंचेगी, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी।

